Sonic 2, pubblicata una clip della pellicola

Anche se il giorno del debutto è ancora lontano (l'8 aprile è la data designata per i cinema statunitensi), Paramount Pictures è già impegnata nella diffusione del materiale in anteprima del secondo capitolo di Sonic, adattamento live action dell'avventura con protagonista il riccio blu dei popolari videogiochi. In una nuova clip viene svelata una movimentata sequenza col nostro protagonista sulla neve. Azione, spericolatezza e velocità saranno ancora le caratteristiche più evidenti dell'atteso sequel del film del 2020.



Il teaser: l'universo sfrenato di Sonic approfondimento Sonic 2 - Il film, primo trailer e cast Il nuovo teaser potrebbe essere un'ulteriore anticipazione di un nuovo trailer, forse definitivo, di Sonic 2 che potrebbe essere rilasciato a breve. Le più recenti clip seguono un primo trailer esteso che i fan hanno potuto apprezzare già lo scorso dicembre in occasione dei The Game Awards 2021 dove c'è tradizionalmente uno spazio dedicato alle pellicole tratte dal mondo dei videogiochi. Nel nuovo teaser il protagonista è impegnato in una folle corsa sulla neve a bordo di una tavola di legno adoperata come snowboard di fortuna. Nei venti secondi, la durata del video, rivediamo l'inizio dello scontro con Knuckles the Echidna che nella pellicola avrà, come è noto, la voce di Idris Elba, l'attore della serie televisiva britannica Luther.

Pochi secondi sono sufficienti per immergerci nell'universo sfrenato di Sonic che col primo lungometraggio, Sonic The Hedgehog, distribuito a metà febbraio 2020, negli States e nel resto del mondo ha incassato oltre trecento milioni di dollari, mettendo a segno un primato assoluto legato al debutto di un film tratto dal comparto videoludico che prima apparteneva a Pokémon: Detective Pikachu. Nel nuovo film la storia svilupperà molti spunti presenti nel primo capitolo e la presenza di Knuckles come villain lascia intendere che ci saranno più punti di contatto con la trama del gioco Sonic 3, del 1994.