Sonic 2 - Il film, il trailer e il cast

Nelle scorse ore Paramount Pictures ha regalato al pubblico l’atteso trailer del sequel della pellicola ispirata a uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogame. Sonic 2 - Il film racconterà le nuove avventure del riccio blu chiamato a mettersi in gioco per affrontare il temibile Dr. Robotnik.

Sonic e Tails sono pronti a unirsi per fronteggiare l'agguerrito nemico, questa volta affiancato da Knuckles . Poco fa Paramount Pictures ha mostrato al pubblico le prime immagini della pellicola che a breve farà il suo debutto sul grande schermo.

Sonic 2 - Il film, la trama

Parallelamente alla distribuzione del trailer, Paramount Pictures ha pubblicato anche la sinossi ufficiale della pellicola nella didascalia del video, questo l’incipit: “Il riccio blu più amato al mondo è tornato per un’avventura ancora più grande in Sonic 2 - Il film. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è desideroso di dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La sua prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con le capacità di distruggere gli esseri umani”.