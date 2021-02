Sonic 2: svelato titolo, logo e data di uscita del film

Se il primo film in Italia è stato presentato come “Sonic – Il film”, è facile supporre come stavolta sarà semplicemente “Sonic 2”. Svelata anche la data d’uscita, prevista per l’ 8 aprile 2022 . Più di un anno d’attesa, nella speranza che non siano più necessari dei rinvii per i film in uscita, il che vorrebbe dire riapertura dei cinema nei prossimi mesi. Il logo conferma inoltre la presenza di un personaggio della saga, Tails . Qualcosa di intuibile per chiunque avesse seguito i titoli di coda del precedente film di Jeff Fowler. A scanso di equivoci, il numero 2 del titolo presenza le due iconiche code. Impossibile sbagliarsi.

Sonic 2, cosa sappiamo



Nessuna informazione è stata fornita in merito alla trama di “Sonic 2”. È però chiaro come Tails non sarà una presenza accessoria. Non soltanto un regalo per i fan. Il personaggio dovrebbe risultare chiave all’interno del plot del secondo capitolo. Nella scena post titoli di coda di “Sonic – Il film” Tails giungeva nella dimensione terrestre e annunciava: “Se i rilevamenti sono corretti, dovrebbe essere qui. Spero solo che non sia troppo tardi”.

È chiaro come sia alla ricerca di Sonic. Resta da capire però quale minaccia incomba sulle loro teste. Non è da escludere inoltre il ritorno sul set di Jim Carrey, anche se nessuna notizia è stata fornita in tal senso. Il suo Robotnik potrebbe apparire nel finale del secondo film, per poi tornare come villain chiave in un eventuale terzo. Tutto ciò che è dato sapere è che si trova su un pianeta fungoso. È però in possesso dell’aculeo di Sonic. Difficile pensare come questa sezione della trama possa essere lasciata in sospeso.

Si attende l’annuncio dell’inizio delle riprese, che si svolgeranno di certo nel corso del 2021, così da poter rispettare la data d’uscita indicata. I fan del videogame non vedono l’ora e hanno apprezzato l’occhiolino fatto loro dalla produzione. L’arrivo di Tails nel secondo film della saga non è un caso. Il personaggio ha infatti fatto il proprio esordio nel gioco proprio nel secondo capitolo disponibile su Sega Mega Drive, Master System e Game Gear, nell’ormai lontano 1992.