Sonic 2, ecco il primo poster del film

Sul profilo twitter ufficiale di "Sonic the Hedgehog", è stata pubblicata la locandina dell'atteso sequel ispirato alla celebre saga videoludica. L'uscita del film in Italia è prevista nell'aprile del 2022

E' online, il primo poster ufficiale di Sonic 2, il film che torna a raccontare sul grande schermo le avventure del riccio blu antropomorfo capace di correre a velocità supersonica, con cui può manipolare e amplificare l'elettricità. E il 10 dicembre in occasione dei "The Game Awards 2021" verrà presentato anche il trailer di qesta attesissima pellicola

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto a godersi un maggiore libertà, voisto Tom (James Marsden) e Maddie (Tika Sumpter) accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles (che in originale ha la voce di Idris Elba), alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Sonic 2, aspettando il trailer

approfondimento

Sonic 2: svelato titolo, logo e data di uscita del film

Il regista Jeff Flower, dopo il primo capitolo, torna dietro la macchina da presa per dirigere questo attesissimo sequel. Oltre alla new entry Idris Elba che presta la voce al villain Knuckles (un’echidna rossa con i dreadlocks), in Sonic 2 vedremo finalmente Tails, la volpe volante che avrà la voce di Colleen O'Shaughnessey. L’uscita italiana del film, distribuito da Eagle Picture. è prevista per aprile 2022. Ma domani, 10 dicembre, nel corso deli The Game Awards 2021, sarà mostrato il trailer della pellicola