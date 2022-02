Michael Jackson, in lavorazione un biopic sul Re del Pop

Come riportato da Deadline, il film sarà prodotto da Graham King, la sceneggiatura sarà invece curata da John Logan Condividi

Proseguono i lavori per la pellicola che avrà il compito di raccontare la vita del più grande artista di tutti i tempi. Nelle scorse Deadline ha aggiornato il pubblico in merito allo stato del film che vedrà Graham King coinvolto in prima linea nella produzione, la distribuzione sarà invece a opera di Lionsgate.

Michael, i dettagli della produzione approfondimento Michael Jackson, il 30 novembre 1982 usciva Thriller: 10 curiosità Cresce la curiosità per il biopic intitolato Michael che offrirà al pubblico uno sguardo inedito sul Re del Pop proponendo anche alcune delle sue esibizioni più iconiche. Secondo quanto riportato dal magazine Deadline, la sceneggiatura della pellicola sarà curata da John Logan, candidato per ben tre volte agli Academy Awards: le prime due nella categoria Miglior sceneggiatura originale per Il Gladiatore e The Aviator, la terza per la Miglior sceneggiatura non originale grazie a Hugo Cabret.

Joe Drake: “Sono davvero contento” approfondimento Madonna, la foto con Michael Jackson nel giorno del suo compleanno Joe Drake, Chair del Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: “Sono davvero contento che Lionsgate faccia parte di questo film epico e sono entusiasta di lavorare con Graham che ha dimostrato di avere successo nel raccontare storie di vita iconiche: da Bohemian Rhapsody ad Alì. Con John non potremmo essere in mani più straordinarie”.