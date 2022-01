Spencer, rimandata l'uscita del film con Kristen Stewart

Come riportato dal sito ufficiale di 01 Distribution, al momento non ci sono informazioni sulla data di uscita di Spencer

Rinvio a data da destinasi per la pellicola con protagonista Kristen Stewart ( FOTO ). 01 Distribution ha deciso di posticipare la distribuzione di Spencer in cui l’attrice statunitense , classe 1990 , rivestirà i panni di Lady Diana.

Nel corso dei mesi molte produzioni di respiro internazionale hanno subito importanti rinvii a causa dell’incerta situazione pandemica, tra queste anche Spencer; infatti, nelle sorse ore 01 Distribution ha deciso di posticipare l’uscita della pellicola che avrebbe dovuto fare il suo arrivo nelle sale cinematografiche del Bel paese tra pochi giorni, più precisamente il 20 gennaio.

Stando al sito ufficiale di 01 Distribution, al momento non ci sono indicazioni sulla nuova possible data di uscita, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutte le informazioni.