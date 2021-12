Spencer, screenplay del film con Kristen Stewart nei panni di Lady D

Spencer, la trama del film

Con una somiglianza davvero incredibile, Kristen Stewart si dimentica ufficialmente dei panni “da vampira” per vestire quelli di una vera e propria icona storica, Lady Diana, che con il suo modo di essere e di fare ha rivoluzionato per sempre non solo i dettami della Corona inglese, ma anche il modo di porsi delle donne nella società. Spencer, il film a lei dedicato grazie alla direzione di Pablo Larraín e la sceneggiatura di Steven Knight, racconterà di un passaggio in particolare della vita della Principessa inglese. Si narreranno infatti i fatti del 1991, quando, durante le vacanze natalizie in compagnia della Regina Elisabetta II e del resto della Famiglia Reale inglese a Sandringham House, nel Norfolk, Diana Spencer, allora moglie del Principe Carlo, chiese ufficialmente, non senza dubbi e ansie, di porre fine al suo matrimonio da tempo in crisi con l’erede al trono britannico. Il biopic Spencer è stato presentato in anteprima lo scorso 3 settembre 2021 in occasione della 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e, già distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 5 novembre, arriverà anche in Italia il prossimo 20 gennaio 2022. Una ricostruzione tanto immaginaria quanto fedele della vita di corte inglese, che aggiunge un ulteriore e intrigante tassello nella storia di una delle famiglie più importanti e potenti di sempre.