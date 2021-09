Spencer, nuovo trailer del film su Lady Diana con Kristen Stewart

Sono online le nuove immagini della pellicola che racconta l'ultimo Natale che trascorsero insieme Lady Diana Spencer e suo marito, il Principe Carlo Condividi:

Alla Mostra del cinema di Venezia (LO SPECIALE) , non ha vinto alcunché, complice un livello davvero alto delle pellicole presentate in concorso. Tuttavia, Spencer (superbamente interpretato da Kristen Stewart) è un film davvero notevole. Diretto da Pablo Larrain l’opera è ambientata nel 1991, a Sandringham House, nel Norfolk, durante le vacanze di Natale. L’amore tra Lady Diana Spencer e Carlo, principe di Galles è finito. E grazie la magia del cinema il regista Immagina, mescolando finzione e realtà, cosa sia successo in quelle giornate, solo in apparenza festose. La pellicola uscirà negli Stati Uniti il 5 novembre, mentre ancora non è stata comunica la data di uscita italiana

Spencer, la fine del matrimonio tra Lady Diana e il principe Carlo approfondimento Festival di Venezia, Spencer: la recensione del film su Lady Diana Sulle note dell’iconica Perfect Day di Lou Reed, reinterpretata da Scala & Kolacny Brother, il coro belga di voci femminili diretto da Stijn Kolacny e arrangiato e accompagnato al piano da Steven Kolacny, il nuovo trailer di Spencer è un viaggio nel dolore di una donna che si accorge di vivere in un mondo che non le appartiene più. Non sono stati 3 giorni perfetti quello trascorsi da Lady nel dicembre del 1991 Non a caso il video ci mostra una Lady Diana perduta fra le campagne inglesi. Tra cerimonie e rituali, la principessa del popola cerca di ritrovare sé stessa, imprigionata in quelle stanze vuote e sfarzose in cui non c’è futuro e il passato e il presento sono la stessa cosa.