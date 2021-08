Spencer, uscito il teaser trailer del film su Lady Diana

Spencer è un dramma biografico di Pablo Larrain che nel 2016 diresse Jackie, il lungometraggio ispirato alla vita di Jacqueline Kennedy, con Natalie Portman. La talentuosa attrice, grazie alla sua magistrale interpretazione della first lady statunitense, ha ottenuto una candidatura all’Oscar come migliore attrice protagonista. Sarà la volta buona anche per la Stewart? I dubbi sulle sue capacità recitative, spesso dichiarate sia dalla critica che dai fan, potrebbero essere scacciati una volta per tutte.

Spencer, la sinossi

In attesa di poter vedere il film, in uscita nelle sale cinematografiche USA il 5 novembre 2021, i più fortunati potranno godersi l’anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Dicembre 1991: il matrimonio tra il principe Alberto e Lady D è da tempo entrato in crisi. Le voci di una relazione extraconiugale e dell’imminente divorzio si fanno sempre più insistenti, ma la pace è ordinata per tutte le festività natalizie a Sandringham Estate. Si deve bere, mangiare, cacciare e sparare. Diana lo sa bene e conosce le regole del gioco. Ma questa volta le cose saranno molto diverse.

In un’intervista a Deadline, Pablo Larrain ha dichiarato che: “Il film racconta solo tre giorni della vita di Lady Diana, ma in quel brevissimo lasso di tempo è possibile capire chi fosse davvero la “principessa triste”. Sappiamo tutti com’è andata a finire, non abbiamo la necessità di raccontarlo. Resteremo invece in uno spazio più intimo dove lei farà capire chi vuole essere e in che direzione vuole andare.”

Spencer, il cast

Kristen Stewart si troverà a dover interpretare il ruolo più importante della sua vita, che potrebbe portarle una candidatura all’Oscar. L’attrice sarà infatti la protagonista del film, una giovane Lady Diana alle prese con sogni e speranze, ma sempre celata dietro a uno sguardo malinconico. Nel cast anche Jack Farthing, nei panni del Principe Carlo, Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.

La Stewart, in un’intervista rilasciata a InStyle, ha affermato di “essere rimasta molto colpita dal funerale di Lady Diana visto da bambina.” E ancora “L’accento della principessa è intimidatorio, poiché le persone conoscono molto bene la sua voce, particolare e netta. Su questo sto lavorando con il mio dialect coach, non voglio solo interpretare Lady Diana, voglio conoscerla in modo approfondito.” Non ci resta che attendere la data ufficiale di uscita anche in Italia e vedere la performance di Kristen Stewart al cinema.