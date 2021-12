Cops 2, la recensione della prima puntata del film Sky Original

Nella prima parte della produzione Sky Original, il commissario Cinardi e i suoi uomini si sono cimentati con un difficile caso e con alcune problematiche personali: ecco cosa è successo. Appuntamento con la seconda parte di Cops 2, in prima assoluta su Sky Cinema Uno lunedì 13 dicembre (oltre che in streaming su NOW e disponibile On Demand) Condividi

Cops 2, Uno stinco di santo: cosa è successo nella prima puntata Lunedì 6 dicembre gli uomini del commissariato di Apulia (FOTO) hanno fatto il loro ritorno con la prima assoluta su Sky Cinema Uno di Uno stinco di santo, la prima puntata di Cops 2 – Una banda di poliziotti di Luca Miniero, disponibile anche in streaming su NOW e On Demand.

Nonostante i tentativi del commissario Cinardi, interpretato come sempre dall’istrionico Claudio Bisio, di far ricadere il caso sotto la giurisdizione di un altro comune, gli agenti di Apulia si sono dovuti confrontare con un mistero decisamente intricato: il furto della croce all’interno della quale è custodita un’importantissima reliquia, ovvero lo stinco di Sant’Oronzo.

approfondimento Cops 2 - Una banda di poliziotti, le foto del backstage Cinardi, dal cuore infranto e desideroso in primo luogo di un po’ di tranquillità, si è ritrovato così al centro di uno spinoso nodo politico-religioso. A incalzarlo, da un lato la giovane magistrata Catia (Gaia Messerklinger), inesperta, ma molto determinata; dall’altro Don Filippo (Tullio Solenghi), messo vaticano con il piglio da Sherlock Holmes, intenzionato a risolvere il mistero al posto del commissario.

I grattacapi per i Cops non sono però stati solo di natura professionale. Nella prima parte della produzione Sky Original abbiamo infatti visto ognuno dei membri del commissariato di Apulia alle prese con una serie di grane personali.

Su consiglio del parroco locale, don Manolo (Massimo De Lorenzo), Maria Crocifissa (Giulia Bevilacqua) si è infatti presa un’agognata pausa di riflessione dal suo matrimonio con Nicola (Pietro Sermonti). Questi, del tutto spaesato, ha reagito “accozzandosi” al commissario Cinardi e andando a vivere nella casa del suo superiore.

approfondimento Claudio Bisio, non solo Cops 2: i migliori film con l'attore Benny the Cop (Francesco Mandelli), in seguito a un’imbarazzante conversazione con la nonna, si è finalmente reso conto dell’esistenza delle donne e si è innamorato della collega Maria Crocifissa. Per finire, Tommaso (Guglielmo Poggi) si è ritrovato a organizzare il primo Gay Pride di Apulia nonostante le resistenze di Don Filippo e dei fedeli più conservatori.

E il commissario? In quanto a Cinardi, l’incontro con una magistrata decisamente sui generis come Catia non lo ha lasciato indifferente. A lui però la decisione se lasciarsi alle spalle il momento cupo che si trova ad attraversare per tuffarsi in una nuova relazione o se abbandonarsi allo sconforto.

Cops 2, Uno stinco di santo: la recensione approfondimento Cops 2, il cast: la parola a Claudio Bisio e Pietro Sermonti Per Cops 2, Luca Miniero ha avuto a disposizione una “marcia in più”: quella fornitagli da Sandrone Dazieri, il celebre autore di gialli che è stato coinvolto nella stesura della sceneggiatura di Uno stinco di santo, così come della seconda puntata della produzione Sky Original.

I risultati di questa new entry nel team produttivo si sentono, e a giovarne è soprattutto il versante poliziesco del film: la struttura del caso affrontato da Cinardi e i suoi è solida e ben strutturata, e tiene lo spettatore sulle spine dall’inizio alla fine. Ma non per questo la ricetta di Cops 2 si sbilancia eccessivamente in favore del mystery: la componente di commedia è sempre ben presente e costituisce la spina dorsale delle vicende raccontate. L’alchimia fra giallo e risata, insomma, è gestita con sapienza da Miniero.