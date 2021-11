Cops 2 - Una banda di poliziotti: il backstage in un video

In Cops – Una banda di poliziotti di Luca Miniero, gli agenti del commissariato di Apulia avevano un problema: il loro paese era fin troppo tranquillo, tanto che l’assenza di crimini rischiava di lasciarli senza lavoro.



In Cops 2, i cui due episodi andranno in onda in prima assoluta su Sky Cinema lunedì 6 e 13 dicembre (e saranno disponibili anche in streaming su NOW e On Demand), questo problema però non sussiste più. Anzi, il commissario Cinardi e i suoi uomini dovranno confrontarsi con una serie di casi spinosi, orditi ancora una volta da Luca Miniero con un fuoriclasse delle crime stories come Sandrone Dazieri alla sceneggiatura.

