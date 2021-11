Enola Holmes 2, Henry Cavill ha terminato le riprese: FOTO e VIDEO

Henry Cavill, il messaggio social

approfondimento

Enola Holmes 2, ci sarà anche Helena Bonham Carter

Su Instagram l'attore ha pubblicato un video registrato durante una corsetta serale. “Oggi è stato il mio ultimo giorno sul set di Enola Holmes – ha raccontato Henry Cavill nel video - e per tutto il giorno ho pensato di non uscire e fare questa corsa. Era un po’ buio e un po’ freddo, e mi sono convinto tutto il giorno che queste erano tutte buone ragioni per non correre. Tuttavia, sono venuto qui, l’ho fatto, l’ho adorato e mi sento davvero, davvero bene. Quindi se sei seduto a casa a pensare di non allenarti oggi, mettiti quelle scarpe da ginnastica, esci da lì, e fallo. Non te ne pentirai.” Parlando del suo ritorno nei panni di Sherlock Holmes, Henry Cavill ha dichiarato a GQ: "Sarà lo Sherlock che conosciamo, nel senso che per il resto del mondo può essere distaccato e freddo, ma con Enola condivide una connessione emotiva. Quella era la chiave, ed è qualcosa di diverso da quanto visto nei precedenti Sherlock. All'inizio era molto più emozionante, ma abbiamo ridotto l'intensità per evitare di renderlo troppo".