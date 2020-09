La piattaforma digitale ha pubblicato svariati video in merito negli ultimi giorni. Montaggi che mescolano “Stranger Things” ed “Enola Holmes”, così come interviste alla protagonista e non solo. A ciò si aggiunge un filmato esilarante di circa 3 minuti, che mette in evidenzia i bloopers sul set , ovvero gli errori degli attori durante le riprese del film.

Il nuovo progetto di Millie Bobby Brown è “Enola Holmes”, disponibile su Netflix. Una pellicola che sta facendo molto parlare di sé, soprattutto grazie alla sua protagonista, amata dal pubblico per il ruolo di Eleven in “ Stranger Things ”.

approfondimento

Tutto ha inizio con una testata a una finestra, il che scatena risate generali sul set. Millie Bobby Brown ha voluto fortemente questa parte, avendo letto i romanzi da cui è tratto il film. Lo dimostra il fatto che nel video la si veda spesso fare smorfie alla camera, come se fosse circondata da amici. Non sono mancati anche dei passi di danza, così come qualche problema sul fronte trucco e acconciature. Henry Cavill ha lottato, ad esempio, con dei ricci alquanto ribelli. In generale però spazio a tantissime risate, il che dimostra un clima particolarmente sereno sul set, il che potrebbe essere un buon viatico per un possibile sequel, che protagonista e regista vorrebbero fortemente.

Enola Holmes, trama e cast

“Enola Holmes” è tratto dalla serie di seri romanzi per ragazzi di Nancy Springer. Al centro della scena vi è la sorellina di Sherlock e Mycroft Holmes. Enola è una giovane ribelle e particolarmente intelligente. È cresciuta con sua madre e le due sembrano inseparabili.

Nel giorno del compleanno della giovane però la donna svanisce nel nulla. Enola è molto preoccupata, mentre i fratelli sembrano convinti che la madre sia sparita volontariamente. I due dapprima tentano di spedirla in collegio ma, scoprendo della sua fuga, si mettono sulle sue tracce. Ha così inizio una folle avventura per Enola, che si dirige a Londra e prova a investigare per la prima volta nella sua vita, mostrando frammenti del talento di famiglia.

La pellicola vanta un ricco cast, con Millie Bobby Brown nei panni della protagonista, Enola Holmes. Sherlock Holmes ha il volto di Henry Cavill, mentre Mycroft Holmes è Sam Claflin. La madre scomparsa è interpretata da Helena Bonham Carter, ma il film lascia spazio anche ad altri noti attori. Basti pensare a Frances de la Tour, Fiona Shaw, Adeel Akhtar e Burn Gorman.