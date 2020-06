Netflix lavora all’adattamento della serie di libri di Nancy Springer, “The Enola Holmes Mysteries”. A dirigere il cast, che vede Henry Cavill nei panni di Sherlock, è Harry Bradbeer , vincitore di un Emmy per la seconda stagione di “Fleabag”. Attraverso USA Today sono state diffuse le prime foto del film, che vedono la Brown in abiti decisamente differenti rispetto al solito.

Per seguire avventure della ribelle sorella di Sherlock occorrerà attendere settembre. Al centro della trama la dura lotta della giovane protagonista per difendere il proprio diritto d’essere una donna libera nella propria epoca.

Enola Holmes, la trama

Il film ha inizio il giorno del quattordicesimo compleanno di Enola Holmes. Una giornata molto particolare, essendo quella nella quale sua madre svanisce nel nulla. La giovane è sconvolta e si ritrova a fronteggiare i suoi fratelli, Sherlock e Mycroft. I due sono convinti che la donna si sia allontanata di sua volontà, lasciandosi i suoi figli alle spalle.

Enola inizia dunque a indagare, ritrovando alcuni indizi che la conducono a pensare che la madre si sia allontanata per sfuggire alle restrizioni della società vittoriana. Un taglio netto alla propria vita, raggiungendo una comunità di zingari per essere finalmente libera. Mycroft, maggiore dei tre, non intende prendersi cura di lei. Prova dunque a convincerla a recarsi in collegio.

La ragazza non ha però alcuna intenzione di sottostare a qualsivoglia autorità. Vuole essere libera come sua madre. Scappa dunque verso Londra. La grande città la avvolge totalmente, spingendola a intraprendere una carriera da investigatrice. Risolve una serie di misteri, provando a eludere qualsiasi tentativo dei fratelli di trovarla e riportarla a casa.