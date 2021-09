Enola Holmes 2, ci sarà anche Helena Bonham Carter

L'attrice britannica due volte candidata all'Oscar (come miglior attrice per "Le ali dell'amore" del 1997 e come miglior attrice non protagonista per "Il discorso del re" del 2010) torna a recitare nel sequel del film del 2020 diretto da Harry Bradbeer. Riprenderà il ruolo di Eudoria Holmes, la madre della protagonista Enola (che sarà ancora una volta interpretata da Millie Bobby Brown)

Helena Bonham Carter tornerà a vestire i panni di Eudoria Holmes, la madre della protagonista Enola, in "Enola Holmes 2", il sequel del film del 2020 diretto da Harry Bradbeer.



È stato appena annunciato che l'attrice britannica due volte candidata all'Oscar (come miglior attrice per "Le ali dell'amore" del 1997 e come miglior attrice non protagonista per "Il discorso del re" del 2010) tornerà a fare parte del cast.

Assieme a lei sono stati riconfermati anche la protagonista, Millie Bobby Brown (che interpreta la Enola Holmes messa a titolo) ed Henry Cavill, nel ruolo di Sherlock Holmes.



Le prime indiscrezioni relative al lungometraggio con cui andranno avanti le avventure che traspongono dalla carta allo schermo i romanzi di "The Enola Holmes Mysteries" sono state offerte durante il mega-evento di Netflix, Tudum, che si è svolto online sabato 25 settembre con una "tre ore" talmente ricca di incontri e presentazioni che nulla ha da invidiare alla classica "tre giorni"...

Dopodiché è stata "la Bibbia dell'intrattenimento", ossia Variety, a diffondere ulteriori novità circa il secondo capitolo di quella che sta diventando una saga cinematografica.

Ricordiamo che il primo film, "Enola Holmes" uscito nel 2020, era l'adattamento cinematografico del primo romanzo di "The Enola Holmes Mysteries", la serie letteraria scritta da Nancy Springer che mescola le tinte del giallo a quelle rosa e nere tipiche delle opere per i cosiddetti "young adult".

Il primo romanzo si intitola "The Case of the Missing Marquess" (tradotto nell'edizione italiana con il titolo "Il caso del marchese scomparso").



La protagonista di tutta la serie dei romanzi - e dei film che da essi saranno tratti - è la sorella sedicenne di Mycroft e Sherlock Holmes, quell'Enola messa a titolo. Una ragazza dall'intelligenza e perspicacia così spiccate da fare invidia perfino al celebre fratello detective. Lei stessa dimostrerà di avere lo stesso sangue da investigatrice che scorre nelle vene della sua famiglia.