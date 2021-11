E noi come stronzi rimanemmo a guardare, la recensione del film

Tra algoritmi e rider, Pif dirige e interpreta una coraggiosa commedia sentimentale e politica, ambientata in un futuro non troppo lontano. Con Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi e Eamon Farren. L unedì 29 novembre alle 21.15, in prima tv assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Un dio chiamato Algoritmo

Il futuro non è più quello di una volta. Lo confermano le prime immagini del terzo lungometraggio di Pif dopo La mafia uccide solo d’estate (2013) e In guerra per amore (2016) e ambientato in un distopico avvenire. Una app, tautologicamente chiamata “Happy Lovers” stabilisce le affinità di coppie. Grazie a quest’applicazione, i divorzi sono diminuiti del 77 per cento. Ma l’amore non è una scienza esatta. A differenza della matematica, la passione è un’opinione. Eppure, con la complicità di un piatto di lasagne (non bruciacchiate sopra) e una canzone di Nina Simone, l’algoritmo pone fine alla relazione tra Arturo (Fabio De Luigi) e Lisa (Valeria Solarino). Addio alla love story, ma addio anche alla Storia con la s maiuscola. La coppia appena scoppiata per lenire il dolore si butta nelle danze. Ma si tratta di un imbarazzante balletto di gruppo ballato sulle note della tamarrissima versione techno di faccetta nera con contorno di croci uncinate e baffetti da cancelliere del Reich. Ma i nazisti non hanno vinto la guerra, non si tratta della terrificante "Svastica sul sole" narrata da Philip K Dick. È solo una marcia funebre che saluta romanamente il senso di ogni cosa.

Il male assoluto si trasfigura in passatempo in un mondo in cui nulla ha senso e i simboli sono intercambiabili. “Life is short” spicca sull’addome tatuato del dj maestro di cerimonia (Maurizio Lombardi sempre bravissimo nella parte del villain). Ormai vige la dittatura del “dura minga”. Una app ci seppellirà. Perché alla fine noi non sappiamo niente dell’algoritmo, ma invece lui sa tutto di noi.