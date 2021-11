4/12

E noi come stromnzi rimanemmo a guardare andrà in onda In prima tv assoluta lunedì 29 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand E grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema lo vedranno prima di tutti on demand nella sezione extra