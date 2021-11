Il Cinemaniaco incontra Pif e Ilenia Pastorelli

Mercoledì 17 novembre alle 14.30 negli studi di Sky si terrà la registrazione di “Il Cinemaniaco incontra incontra Pif e Ilenia Pastorelli” . Gianni Canova intervisterà il regista e l'attrice del film Sky Original " E noi come stronzi rimanemmo a guardare". Il programma andrà in onda, in prima tv, domenica 21 novembre Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Registratevi (i posti sono limitati) per assistere alla diretta Zoom

"E noi come stronzi rimanemmo a guardare", la trama del film

Arturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche senza un tetto si adatterà a lavorare come rider per FUUBER, una grande multinazionale, colosso della tecnologia. L'unica consolazione alla sua solitudine è Stella, un ologramma nato da una app sviluppata dalla stessa FUUBER. Ma dopo la prima settimana di prova gratuita, quando Arturo è ormai legato alla figura di Stella, lui non può permettersi di rinnovare l’abbonamento. Arturo si troverà così costretto a darsi da fare per ritrovare l'amore e la libertà, ammesso che esistano davvero…