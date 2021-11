Siani e De Sica, pubblicato il trailer del film di Natale

Il cast e la trama di Chi ha incastrato Babbo Natale?

approfondimento

Carlo Verdone pubblica la pennichella di Christian De Sica

La pellicola vede nel cast Diletta Leotta e Angela Finocchiaro, parallelamente alla distribuzione del trailer, Vision Distribution ha pubblicato anche la sinossi del film, questo l’incipit: “La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il ‘re dei pacchi’. In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati ‘pacchi’".