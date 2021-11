Film stasera in TV da non perdere domenica 21 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 21 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in tv



Aspirante vedovo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Commedia con Fabio De Luigi. Un uomo viene lasciato dalla moglie, che però rimane vittima di un incidente aereo.

2 gran figli di…ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close in una commedia on the road. Due gemelli attraversano l’America alla ricerca del padre biologico.

Vicky Cristina Barcelona, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Woody Allen dirige Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Javier Bardem. Due ragazze americane si innamorano di un pittore.

Una spia e mezzo, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Hart in una commedia d’azione. Un agente CIA vittima di bullismo in passato recluta il bullo per una missione.

Il paradiso all’improvviso, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Leonardo Pieraccioni è un single che, seppur felice da solo, troverà l’anima gemella.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Johnny Mnemonic, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Keanu Reeves in un cult di fantascienza. Un corriere possiede nel cervello un microchip con info che fanno gola alla Yakuza.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Aquaman, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Pellicola stand alone del personaggio DC Comics interpretato da Jason Momoa. Arthur Curry scopre la sua identità e il destino che lo attende.

Un fantasma per amico, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Uno spettro viene reso libero da tre ragazzi ma dovrà fare i conti con la reazione delle persone.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Gold – La grande truffa, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Matthew McConaughey in un film sulla storia vera di una delle più grandi truffe del secolo.

Film thriller da vedere stasera in tv



Regole d’onore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Samuel L. Jackson e Tommy Lee Jones in un legal thriller. Un brutale colonnello finirà sotto accusa dopo una missione nello Yemen.

Duplicity, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Clive Owen e Julia Roberts in una commedia da spionaggio. Due spie industriali uniscono i loro intenti per impadronirsi di alcuni segreti.

Il padrino della mafia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Sergio Castellitto in un film sulla mafia canadese. L’erede di una dinastia di sarti vuole guadagnarsi la fiducia di un boss.

Mistero a Crooked House, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Glenn Close in un thriller. In una villa privata si consuma un omicidio su cui indagare.

Changeling, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Clint Eastwood dirige Angelina Jolie. Una madre cerca di scoprire la verità sul figlio, rapito e mai più trovato.

Film biografico da vedere stasera in tv



Mrs Lowry & Son, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Vanessa Redgrave e Timothy Spall nel biopic sul pittore britannico L.S. Lowry.

I programmi in chiaro



Cuori, ore 21:25 su Rai 1



Daniele Pecci e Pilar Fogliati in una serie ambientata negli anni ’50 e ’60 a Torino.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2



Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3



Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4



Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

All Togheter Now, ore 21:20 su Canale 5



Michelle Hunziker alla conduzione di questo talent show sulla musica. Dodici cantanti si sottopongono alla competizione.

Jurassic World, ore 21:20 su Italia 1



Quarto capitolo della saga di Jurassic Park, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard protagonisti.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Masterchef Italia 10, ore 21:30 su TV8



Decima stagione del reality in cui si va alla scoperta di nuovi chef e cuochi.

Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30…, ore 21:25 su Nove

Arturo Brachetti intervista Aldo, Giovanni e Giacomo in occasione del 30° anniversario della loro carriera.