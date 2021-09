Sky Cinema Collection: è Fabio De Luigi Mania

In occasione dell’esordio su Sky Serie e in contemporanea su Sky Cinema Uno della miniserie Ridatemi mia moglie, l’attore è anche protagonista sabato 11 e domenica 12 settembre sul canale 303 con alcuni dei suoi film più amati

È davvero un momento straordinario, per Fabio De Luigi: tra gli interpreti più amati del panorama cinematografico italiano, prossimamente sarà anche protagonista di un’attesissima produzione Sky Original (con Colorado Film). Si tratta di Ridatemi mia moglie di Alessandro Genovese, miniserie in due puntate in onda lunedì 13 e 20 settembre su Sky Serie e in contemporanea su Sky Cinema Uno, inoltre disponibile On Demand e in streaming su NOW (TRAILER).



Ridatemi mia moglie, ispirata alla sitcom I Want My Wife Back, vede De Luigi nei panni di Giovanni, un uomo di mezza età convinto che il suo rapporto di matrimonio vada a gonfie vele. La moglie Chiara (Anita Caprioli), purtroppo, non è della stessa idea, e così questo signore che sopra ogni cosa apprezza la tranquillità dovrà mettere a soqquadro la propria vita per riconquistare la sua amata.



In occasione di questa prima visione, sabato 11 e domenica 12 settembre Sky Cinema Collection rende omaggio a questo talentuoso attore con Fabio De Luigi Mania, una due giorni dedicata ad alcuni dei suoi film più amati.