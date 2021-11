La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini, il teaser trailer del film

Trama e teaser trailer de “La Befana Vien di Notte 2 – Le origini”

Il tanto atteso prequel della commedia del 2018 “La Befana Vien di Notte”, in proiezione nelle sale dal prossimo 30 dicembre con 01 Distribution, racconterà la leggenda sulle origini della “streghetta” buona e generosa più amata di sempre. Mentre il teaser trailer condiviso ieri su YouTube dalla casa di produzione, non mostra altro che i principali componenti del cast, è la trama rilasciata dalla stessa a raccontare qualcosa in più su ciò di cui parlerà il film. La trama di “La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini”: le vicende ambientate nel 18esimo secolo raccontano di Paola, una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, che si trova involontariamente ad incrociare (e intralciare) i piani del terribile Barone De Michelis, un omuncolo brutto e gobbo sempre accompagnato dal fidato Marmotta. Entrambi hanno una sconfinata sete di potere nonchè un odio evidente verso le streghe e il loro mondo. L’intervento della dolce e potentissima Dolores, una strega buona che dedica la sua vita all’aiuto dei bambini, salverà Paola da una brutta fine già segnata. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e tanti guai, la ragazzina scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale. Sarà lei la prossima Befana?

Il cast di “La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini”

Prodotto da Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky, “La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini” di Paola Randi è stato girato in location tutte italiane, nei più bei territori immersi tra Lazio e Umbria, con la partecipazione di un cast da urlo. Insieme a Monica Bellucci, Zoe Massenti, Fabio De Luigi ed Herbert Ballerina, anche Alessandro Haber, Guia Jelo e Corrado Guzzanti. È stata proprio la regista ad esprimere per prima tutta la sua gioia ed entusiasmo nel realizzare un film dedicato ai più piccoli, specie se a recitare è un cast di attori di questo calibro. Ecco le sue parole: “Fare un film anche per bambini è il coronamento di un sogno. Abbiamo un cast stratosferico con Zoe Massenti, Monica Bellucci e Fabio De Luigi, che sono anche persone straordinarie. È una grande sfida con la quale cerchiamo di incastonarci in un nucleo identitario italiano, molto nostro”.