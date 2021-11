Film stasera in TV da non perdere giovedì 18 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 18 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



800 eroi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Nel 1937, un manipolo di soldati cinesi oppone resistenza al tentativo di invasione nipponica.

Pitch Black, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Vin Diesel in un film sci-fi misto a horror. Un’astronave, nella quale si trova anche un criminale, è costretta a un atterraggio di fortuna.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Opera senza autore, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Attraverso tre decenni il film va alla scoperta della vita dell’artista Kurt Barnert.

La vita facile, ore 21:00su Sky Cinema Romance



Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Vittoria Puccini diretti da Luca Pellegrini. Un medico incontra in Africa un suo amico e la moglie, della quale era innamorato.

L’infiltrato, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Oliver Platt in un biopic HBO tratto da un libro-inchiesta. Un giornalista israeliano si infiltra in un’organizzazione segreta che vuole far risorgere il nazismo.

Last Night, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Sam Worthington e Keira Knightley sono una coppia collaudata ma entrambi vengono messi in crisi da due vecchie fiamme.

Film commedia da vedere stasera in tv



Cado dalle nubi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Il primo film di Checco Zalone. Un uomo fugge dalla Puglia con il sogno di fare il cantante.

Io, lei e i suoi bambini, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Ice Cube in una commedia romantica. Un uomo vuole fare colpo sulla sua spasimante ma deve fare i conti con i figli di lei.

2 gran figli di…ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close in una commedia on the road. Due gemelli attraversano l’America alla ricerca del padre biologico.

Smetto quando voglio – Ad Honorem, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Ultimo capitolo della saga, con Edoardo Leo e Neri Marcorè. La banda si allea con il Murena per fermare un ex ricercatore.

Perdiamoci di vista, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Carlo Verdone e Asia Argento protagonisti di una pungente commedia dagli esiti e risvolti imprevisti.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Transformers 4: l’Era dell’estinzione, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Quarto capitolo della saga dei Transformers per la regia di Michael Bay, con Mark Wahlberg.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Everest, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Jake Gyllenhaal in un film emozionante ispirato a una storia vera. Alcune persone cercano di scalare la montagna più alta della Terra.

Film thriller da vedere stasera in tv



Shiraz – La città delle rose, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Adrien Brody e Salma Hayek in un thriller ambientato a Teheran nel 1979.

I programmi in chiaro



Un professore, ore 21:25 su Rai 1



Alessandro Gassmann protagonista di una nuova serie targata Rai. La vita di un professore di filosofia tra l’insegnamento e il privato.

ATP Nitto Finals, ore 21:00 su Rai 2



Fase finale del torneo di tennis tra i migliori 8 giocatori del mondo ATP.

City of Crime, ore 21:20 su Rai 3



Uno degli ultimi film del già compianto Chadwick Boseman. Per prendere dei criminali in fuga, un detective decide di isolare l’intera città di Manhattan.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5



Ritorna il varietà in cui alcuni comici si esibiscono con il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione.

Sopravvissuto – The Martian, ore 21:20 su Italia 1



Ridley Scott dirige Matt Damon in un film nel quale un uomo viene lasciato inavvertitamente su Marte: dovrà sopravvivere fin quando non sarà recuperato.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Sette anime, ore 21:30 su TV8



Will Smith in un film di Gabriele Muccino. Un uomo cerca redenzione provando a migliorare la vita di 7 sconosciuti.

Il contadino cerca moglie, ore 21:25 su Nove



Nuova edizione del reality in cui alcuni contadini dovranno scegliere alcune donne con cui convivere in una fattoria.