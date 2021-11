Pinocchio, il film live-action in arrivo nel 2022

La versione cinematografica di Robert Zemeckis del classico di Collodi, le cui riprese erano terminate lo scorso aprile, sarà distribuita la prossima estate con esclusiva Disney+ Condividi

I giorni che precedono il Disney Plus Day, evento Walt Disney Company che distribuisce su più giorni anticipazioni, notizie e promozioni per gli abbonati e la community di appassionati dei prodotti del brand, sono ricchi di aggiornamenti sui progetti futuri e quelli in progress della compagnia dedicata all'intrattenimento per famiglie. Sul fronte Disney+ è giunta la conferma che il remake di “Pinocchio” di Robert Zemeckis è quasi pronto: il film sarà distribuito per il pubblico tra giugno e luglio del 2022 ma non c'è ancora una data precisa.



Il debutto la prossima estate approfondimento Migliori film da vedere a novembre 2021 al cinema e in streaming. FOTO “Pinocchio”, la storia dell'amatissimo burattino, di Mastro Geppetto e tutti gli altri protagonisti della fiaba di Collodi, sta per tornare ad affascinare una nuova generazione di spettatori. La nuova versione, diretta da Robert Zemeckis debutterà la prossima estate, momento atteso dai fan di ogni età, accomunati dalla curiosità per il rifacimento di un classico che non invecchia mai. Walt Disney Company ha diffuso l'annuncio che la pellicola, in lavorazione nelle ultime stagioni, è quasi ultimata, un aggiornamento sullo stato della post-produzione cominciata lo scorso aprile quando sono terminate le riprese. La notizia si inserisce nel flusso di anticipazioni che caratterizza l'evento Disney Plus Day, fonte per gli appassionati di cinema e non solo, di novità interessanti sui prodotti in uscita nelle prossime stagioni.