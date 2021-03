Pinocchio, Joseph Gordon-Levitt e Cynthia Erivo nel cast: ecco i ruoli

I lavori sul set avranno inizio nel mese di aprile nel Regno Unito, per una pellicola che farà il proprio debutto direttamente su Disney+ . Non sono stati rivelati dettagli relativi alla trama. Per quanto la storia di “Pinocchio” sia ben nota, non è possibile dare per scontata la strada che Zemeckis proverà a percorrere. Vi è la linea di un film pesantemente legato al classico d’animazione Disney. Un altro percorso condurrebbe a una particolare fedeltà al testo di Collodi. Da non escludere, infine, la possibilità di vedere un film con svariate modifiche sostanziali alla trama, non limitate soltanto al Gabbiano Sofia.

Pinocchio di Guillermo del Toro

Sono due i film su “Pinocchio” in lavorazione. A quello di Zemeckis si aggiunge, infatti, quello di Guillermo Del Toro. Il celebre regista ha promesso ai propri fan una versione del classico nel suo stile, il che potrebbe riservare sorprese enormi in termini di trama.

Del Toro ha spiegato d’essere pronto a realizzare un suo grande sogno con questo film in stop-motion targato Netflix: “Nessuna forma d’arte mi ha mai influenzato come l’animazione, sia per la mia vita che per il mio lavoro. Nessun singolo personaggio nella storia ha avuto un legame così profondo con me come Pinocchio”.

Ecco il cast del film:

Gregory Mann: Pinocchio

Ewan McGregor: Grillo Parlante

David Bradley: Geppetto

Tilda Swinton

Christoph Waltz

Cate Blanchett

John Turturro

Ron Perlman

Finn Wolfhard

Tim Blake Nelson

Burn Gorman

La sua versione sarà molto differente da quella Disney. I fan non si aspettavano nulla di diverso. La conferma è stata fornita da Matthew Robbins, uno degli sceneggiatori della pellicola: “Il film è nato da una particolare interpretazione di Guillermo delle storie pubblicate da Collodi. Non intende soltanto mostrare una visione oscura e pessimistica della natura umana. Intende aggiungere un aspetto politico. La storia è ambientata in una sorta di Italia proto-fascista”.