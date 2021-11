Being the Ricardos, il trailer ufficiale del film con Nicole Kidman

Being the Ricardos, teaser del film con Nicole Kidman e Javier Bardem

Nicole Kidman e Javier Bardem insieme in Being the Ricardos

Being the Ricardos: Nicole Kidman e Javier Bardem insieme

Being the Ricardos, la data di uscita

approfondimento

Moulin Rouge compie 20 anni: 10 curiosità sul film con Nicole Kidman

Come annunciato nella didascalia del video, Being the Ricardos arriverà sul grande schermo il 10 dicembre, mentre il 21 dicembre sarà disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).