Weta Digital, ​Peter Jackson vende la sua società di effetti speciali

Il regista neozelandese, padre della trasposizione cinematografica de "Il Signore degli Anelli", ha venduto la sua impresa - vincitrice di diversi Premi Oscar - a una società statunitense che l'ha acquisita per 1,6 miliardi di dollari e intende utilizzarla per sviluppare il "metaverso"

La Unity Software, che ha acquisito la Weta Digital di Peter Jackson, è una società con sede a San Francisco e ha come obiettivo quello di plasmare il futuro del "metaverso", una versione 3D immersiva di Internet progettata per trasformare i luoghi di lavoro e le interazioni online. L’operazione di acquisto della sua Weta Digital frutterà alle tasche di Peter Jackson bel 1,6 miliardi di dollari.

Tra i capolavori resi spettacolari dagli effetti speciali della Weta Digital di Peter Jackson ci sono film come Avatar e Il Signore degli anelli, Lo Hobbit, Avengers: Infinity War e le due stagioni finali di Game of Thrones.

La Weta Digital è una compagnia di effetti speciali digitali con sede a Wellington, Nuova Zelanda, fondata nel 1993 da Peter Jackson, Richard Taylor, e Jamie Selkirk. Obiettivo era la produzione degli effetti speciali digitali per il film Creature del cielo. Gli effetti speciali prodotti hanno avuto un enorme successo, tanto che la Weta Digital ha vinto negli anni numerosi premi Oscar e BAFTA. Gli Oscar sono arrivati grazie a Il Signore degli anelli - La compagnia dell’anello (2001), Il Signore degli anelli - Le due torri (2002), Il Signore degli anelli - Il ritorno del re (2003), King Kong (2005) e Avatar (2009). Nel 2017 è arrivato anche quello per Il libro della giungla per i migliori effetti visivi.

Gli altri riconoscimenti

La Weta Digital di Peter Jackson ha ottenuto, grazie al suo lavoro, anche 6 Academy Awards per i migliori effetti visivi, 12 Academy Science & Technology Awards e 6 BAFTA Awards per i migliori effetti spettacoli per tutta la saga de Il signore degli anelli, per Kink Kong, Avatar e Il libro della giungla.