Jungle Cruise, Hiram Garcia parla del sequel

Hiram Garcia al magazine The Wrap: “Abbiamo un’idea di ciò che vogliamo fare e quale avventura vogliamo far vivere a questi ragazzi”

Dwayne Johnson ed Emily Blunt sono pronti per nuove avventure targate Disney. Nelle scorse ore The Wrap ha raccolte le dichiarazioni di Hiram Garcia , producer della pellicola, in merito all’atteso sequel.

In primis, Dwayne Johnson ed Emily Blunt ritorneranno protagonisti per la regia di Jaume Collet-Serra , mentre la sceneggiatura sarà curata ancora una volta da Michael Green .

Hiram Garcia: “Abbiamo un’idea di ciò che vogliamo fare”

approfondimento

Jungle Cruise, The Rock condivide il video della première mondiale

In seguito Hiram Garcia ha rivelato: “Abbiamo un’idea di ciò che vogliamo fare e quale avventura vogliamo far vivere a questi ragazzi. È una grande priorità per noi e per Disney, e non vediamo l’ora di portare i fan in un altro viaggio con questo gruppo”.