Guardiani della Galassia Vol. 3, la foto dal set

Salvo imprevisti, Guardiani della Galassia: Vol. 3 dovrebbe uscire nei cinema degli Stati Uniti a maggio 2023, mentre sarà preceduto dall’uscita di The Guardians of the Galaxy Holiday Special , che arriverà per Natale 2022 su Disney+, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Come conferma la stessa foto, nel cast del nuovo film Marvel troviamo anche Chukwudi Iwuji , che ha già lavorato con il regista nella serie Peacemaker , lo spin-off di The Suicide Squad. Al momento comunque non ci sono ulteriori indiscrezioni sul suo ruolo nel film, anche se probabilmente già nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

Trama di Guardiani della Galassia: Vol. 3

Questo è sicuramente uno dei film più attesi del nuovo corso del MCU iniziato subito dopo Avengers: Endgame. Nuove avventure attendono Peter Quill e la sua sgangherata banda, che si ritroverà nuovamente fianco a fianco con Thor in Love and Thunder. Impossibile non coinvolgere il gruppo nelle vicende legate al Multiverso. A ciò si aggiunge la difficoltà di trovare un nuovo equilibrio nel rapporto tra Peter e Gamora. Quest’ultima, infatti, proviene dal passato e non ha idea dei sentimenti che la sua versione futura, deceduta, aveva sviluppato per il terrestre.

Ad oggi la più grande indiscrezione relativa la trama riguarda ancora la morte certa di un personaggio. Il suo nome non è stato ovviamente rivelato ma i fan hanno un sospetto. Difficile pensare possa trattarsi nuovamente di Groot, così come di Gomora. Mantide, invece, non avrebbe un impatto devastante sui fan, a differenza dei principali candidati: Drax e Rocket.

Dave Batista è intenzionato a rivolgere l’attenzione a ruoli da “attore vero”, dedicandosi a produzioni come Blade Runner e Dune. Intende crescere e maturare e lasciarsi alle spalle le lunghe sequenze a petto nudo di film come Guardiani della Galassia. Rocket, invece, sarebbe il perfetto colpo a sorpresa. È possibile che nel prossimo film si andrà ad analizzare meglio il suo passato e questo potrebbe spingere a risvolti drammatici imprevisti.

Il cast del film

Per quanto riguarda i personaggi che troveremo nel nuovo Guardiani della Galassia: Vol. 3, dovrebbero tornare in scena, ovviamente, tutti i membri del cast originale e qualche sorpresa inaspettata.

Tra le conferme troviamo:

Chris Pratt nel ruolo Peter Quill / Star Lord;

nel ruolo Peter Quill / Star Lord; Dave Bautista sarà di nuovo Drax il Distruttore;

sarà di nuovo Drax il Distruttore; Vin Diesel come la voce di Groot;

come la voce di Groot; Zoe Saldana torna come Gamora;

torna come Gamora; Bradley Cooper come la voce di Rocket;

come la voce di Rocket; Chukwudi Iwuji , nessuna indicazione sul suo ruolo;

, nessuna indicazione sul suo ruolo; Karen Gillan torna come Nebula;

torna come Nebula; Pom Klementieff nel ruolo di Mantis;

nel ruolo di Mantis; Elizabeth Debicki sarà Ayesha, regina dei Sovereign;

sarà Ayesha, regina dei Sovereign; Sean Gunn è Kraglin;

è Kraglin; Silvester Stallone nel ruolo Stakar Ogord.

Secondo alcune indiscrezioni tra i nuovi personaggi dovrebbe esserci anche Lylla, la “fidanzata” di Rocket nei fumetti, ma questa ipotesi non è ancora stata confermata; così come non è stato confermato ufficialmente il fatto che a dare la voce a questo personaggio potrebbe essere Lady Gaga. Altre indiscrezioni puntano il dito su Zac Efron per il ruolo di Adam Warlock che dovrebbe essere il nuovo supercattivo contro il quale dovranno scontrarsi i Guardiani della Galassia.