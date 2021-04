Guardiani della Galassia Vol. 3, svelato l'inizio delle riprese

Pur sapendo come la data d’uscita sia prevista per il 2023 , questa pellicola è senza dubbio una delle più misteriose della Fase 4, sia in termini di trama che di produzione. L’addio e il ritorno di James Gunn, deciso di Disney a causa di alcuni tweet datati, hanno portato a un rallentamento dei lavori. Il regista ha dato precedenza all’accordo preso con DC, com’è ovvio che fosse, il che ha posto un freno alla pellicola della fase 4 del MCU.

Dopo tanto silenzio, si sa che il processo di lavorazione sul set partirà nel 2021. Non è possibile sapere, in questa fase, quando, ma di certo dopo la conclusione dei lavori di “Thor: Love and Thunder”. Nella pellicola, infatti, trovano spazio anche i Guardiani, come rivelato da svariate foto provenienti dal set in Australia. A ciò occorre sommare i tempi necessari per la promozione di “The Suicide Squad”.

Questo non è l’unico aggiornamento fornito dal regista, che sui social si è mostrato alquanto entusiasta: “I nostri geniali addetti al design e allo sviluppo visivo sono impegnati nella creazione di nuovi e fantastici set per mondi ed esseri alieni totalmente innovativi. Non sono certo che la galassia sia abbastanza grande per tutta questa magia. Questo film sarà gigantesco”.

Nel secondo capitolo i Guardiani erano riusciti a salvarsi dalla furia di Ayesha, regina dei Sovereign, che ha però generato Adam, creatura in grado di fronteggiare i protagonisti dell’amatissimo franchise. Nuove avventure attendono Peter, Gamora, Drax, Groot e Rocket, coinvolti nel folle scontro contro Thanos in “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”. Pellicole che hanno visto la morte di Gamora, così come l’arrivo della sua versione proveniente dal passato, ben distante emotivamente dalla versione di sé innamorata di Quill.