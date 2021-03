James Gunn, i suoi film horror preferiti: la lista completa

I fan di James Gunn ben conoscono la sua passione per l’horror e lo splatter. La sua filmografia ben evidenzia tale propensione, anche se i suoi lavori più celebri si sono indirizzati verso una strada ben differente. La sua scalata alla celebrità ha avuto inizio con “Super – Attento crimine!!!” nel 2010. Una pellicola divenuta cult. Quattro anni prima, però, aveva diretto “ Slither ”, horror con Michael Rooker, Elizabeth Banks e Nathan Fillion, tra gli altri.

Sul fronte sceneggiature, invece, è sua quella di “ Tromeo and Juliet ” del 1996. Si tratta della versione splatter della celebre opera di Shakespeare. Una pellicola alla quale Gunn ha anche collaborato come co-regista. Ha inoltre scritto lo script de “L’alba dei morti viventi”, uno dei film più apprezzati della filmografia del regista Zack Snyder.

Si può dunque dire, senza timore d’essere smentiti, che James Gunn sia un appassionato ed esperto di cinema horror. Per questo motivo è di grande interesse la sua ampia lista di titoli di genere da lui più apprezzati.

Su Twitter James Gunn ha voluto partecipare al sondaggio lanciato dal profilo di “Bloody Disgusting”, proponendo al pubblico il proprio film horror preferito degli anni ’90. In cima alla lista vi è “ Audition ”, realizzato da uno dei maestri del cinema: Takashi Miike .

Una pellicola a rappresentare un intero decennio. Ben più generosa è invece la lista per quanto riguarda altri periodi. Ecco i titoli prescelti relativi agli anni ’80:

La cosa (John Carpenter)

Essi vivono (John Carpenter)

La Casa 2 (Sam Raimi)

La mosca (David Cronenberg)

Ecco i titoli selezionati per gli anni ’70:

Wampyr (George Romero)

Brood – La covata malefica (David Cronenberg)

Terrore dallo spazio profondo (Philip Kaufman)

Lo squalo (Steven Spielberg)

Ecco i titoli indicati da James Gunn per gli anni ‘60

Gli Uccelli (Hitchcock)

L’occhio che uccide – Peeping Tom (Michael Powell)

Rosemary’s Baby (Roman Polansky)

La notte dei morti viventi (George Romero)

Un ricco elenco di film horror da rivedere o scoprire per la prima volta. Una lunga serie di classici intramontabili e pellicole, forse, meno note ai più. Nella sua analisi del genere, però, vi è spazio anche per film ben più recenti. Pur non entrando nel merito dell’ultima decade, Gunn guarda a quella dal 2000 al 2010: