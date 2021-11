Film stasera in TV da non perdere martedì 9 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 9 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Impero criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Sam Clafin in un thriller in cui un ex carcerato cade nella rete di un imprenditore corrotto.

Il prezzo dell’arte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Riccardo Scamarcio, Olga Kurylenko e Lambert Wilson in un thriller. Una fuga di notizie sconvolge 9 traduttori al lavoro su un romanzo.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il grande sogno, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Riccardo Scamarcio e Luca Argentero in un film ambientato negli anni delle rivoluzioni studentesche contro la società capitalista.

Free State of Jones, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Matthew McConaughey in un dramma storico ambientato nella Guerra Civile americana.

Film commedia da vedere stasera in tv



New York Academy: Freedance, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Secondo film della serie. Una ballerina e un pianista lottano per avere successo a Broadway.

Mamma o papà?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due genitori in conflitto per non ottenere l’affido dei figli.

Tiramisù, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Fabio De Luigi in una commedia degli equivoci. Un tiramisù finisce per determinare le scelte della vita di un uomo.

Film di azione da vedere stasera in tv



King Arthur – Il potere della spada, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Il regista Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artù in una pellicola con Charlie Hunnam e Jude Law.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



The Abyss, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



James Cameron dirige un film su un gruppo di sommozzatori che scopre nuove forme di vita.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Cast Away, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Hanks in un cult. Un manager naufraga su un’isola deserta cercando di tornare a casa.

Jumanji – The Next Level, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del reboot di Jumanji con The Rock, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



A Bigger Splash, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Luca Guadagnino dirige Dakota Johnson e Ralph Fiennes in un thriller incentrato sulla convalescenza di una rockstar.

Film di guerra da vedere stasera in tv



T-34 – Eroi d’acciaio, ore 21:00 su Sky Cinema Action



War movie campione d’incassi in Russia. Durante la Seconda Guerra Mondiale un comandante sovietico tenta la fuga da un lager tedesco a bordo di un pericolante carrarmato.

We were soldiers – Fino all’ultimo uomo, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Mel Gibson in un film ambientato nella guerra del Vietnam.

I programmi in chiaro



Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ore 21:25 su Rai 1



Nuova stagione della serie televisiva con Valentina Scalera, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2



Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Quo Vado?, ore 21:20 su Canale 5



Commedia di Checco Zalone nella quale il protagonista è disposto a tutto pur di non perdere il posto fisso.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Game of Talents, ore 21:30 su TV8



Alessandro Borghese, Mara Maionchi e Frank Matano in un nuovissimo game show.

Shooter, ore 21:25 su Nove



Mark Wahlberg e Rhona Mitra in un action-thriller. Un ex militare viene accusato ingiustamente di un attentato al Presidente.