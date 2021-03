Petra, iniziate le riprese delle nuove storie con Paola Cortellesi

Sono in corso tra Roma e Genova le riprese di quattro nuove storie di Petra, una produzione Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm, con protagonista Paola Cortellesi insieme all’immancabile Andrea Pennacchi diretti da Maria Sole Tognazzi. Prossimamente su Sky e NOW

Le parole della regista Maria Sole Tognazzi

Le quattro nuove storie Sky Original sono tratte da altrettante opere di Alicia Giménez-Bartlett, tutte edite in Italia da Sellerio: i tre romanzi, “Serpenti nel paradiso”, “Un bastimento carico di riso”, “Nido Vuoto” e il racconto “Carnevale diabolico”. “Iniziamo con entusiasmo le riprese di questa seconda stagione di Petra e sono felice di aver ritrovato sul set il bellissimo clima che si era creato lo scorso anno, assieme ai miei compagni di viaggio Paola, Andrea, tutto il cast e una troupe straordinaria” ha dichiarato la regista Maria Sole Tognazzi. “Ringrazio Sky, Cattleya e Bartlebyfilm per aver voluto fortemente questo progetto. Ed è una bellissima sensazione essere qui sul set a dare forma a queste storie, sapendo che c’è un grandissimo pubblico che ha amato la serie, che ha premiato il nostro lavoro e che aspetta con passione di vedere cosa abbiamo in serbo. Siamo pronti per tornare con le nuove avventure di Petra nella meravigliosa Genova!”