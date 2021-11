Charlie Chaplin, trailer del documentario sull'icona del cinema

È stato diffuso da Showtime il video che anticipa ciò che si vedrà nel documentario in uscita negli USA sempre su Showtime l'11 dicembre. Si intitola The Real Charlie Chaplin e racconta la storia non solo di un grande personaggio del cinema del Novecento ma di uno dei suoi più grandi simboli. Comprenderà una miscellanea di repertorio inedito e di parti "fictionate" ma rispettose dei fatti accaduti, per restituire agli spettatori una storia a 360° e una nuova interpretazione di questo mostro sacro

Il video che anticipa ciò che si vedrà nel docu ha in sé già tanti degli ingredienti che rendono questo docufilm molto atteso: conterrà parecchio repertorio inedito e offrirà al pubblico una storia raccontata a 360°, senza tralasciare una nuova interpretazione mai vista prima di questo mostro sacro della settima arte. E senza tralasciare i momenti bui della vita e della carriera, numerosi e intensi tanto quanto i culmini del successo...



A rendere poi estremamente interessante questo progetto è la materia stessa, il soggetto: non parliamo solamente di un personaggio del cinema del Novecento ma semmai di uno dei suoi più grandi simboli.



Il documentario ne racconterà sia le luci sia le ombre, per offrire un ritratto fedele dell'icona hollywoodiana numero uno. Sia per importanza sia stando all'ordine cronologico.



“The Real Charlie Chaplin” vuole raccontare l'ascesa al successo di Chaplin partendo dalla sua prima esperienza inglese fino all'approdo all'Olimpo, a quella Hollywood che lo consacrò a Dio in terra. Terra statunitense da cui poi verrà bandito, come sappiamo ma come vedremo nel dettaglio nel documentario.



Il film non è un'esaltazione fine a se stessa di Charlie Chaplin ma, anzi, vuole risultare un affresco veritiero e completo. Per questo motivo non soltanto i momenti positivi della carriera dell'attore e regista verranno presi in considerazione: grande risalto verrà dato pure a quelli negativi. Il fine ultimo di questo progetto è dare finalmente la risposta a una domanda che da troppo tempo riecheggia: chi è il vero Charlie Chaplin?



Il protagonista, regista, soggetto e Creatore con la C maiuscola di capolavori senza tempo del calibro di Tempi Moderni, Il grande Dittatore e Il Monello è un divo di cui non si sa ancora abbastanza. Questo docu vuole riempire il vuoto nella memoria del pubblico, fugare tanti dubbi che ancora serpeggiano a Hollywood e dintorni e offrire finalmente una nuova chiave di lettura che permetterà di conoscere l’uomo che si celava dietro al divo.



Potete guardare il trailer ufficiale diffuso da Showtime di “The Real Charlie Chaplin” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.