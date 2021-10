L’uomo dei Ghiacci (The Ice Road) è il nuovo film diretto dallo storico Jonathan Hensleigh, con Liam Neeson nei panni del protagonista, impegnato in una lotta contro il tempo in un inferno di ghiaccio

L’uomo dei Ghiacci (The Ice Road), il nuovo film con Liam Neeson arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 2 dicembre. Un action thriller, sceneggiato e diretto da Jonathan Hensleigh che vede lo stoico Neeson nei panni di un “camionista del ghiaccio”, i conducenti che seguono rotte stagionali attraversando fiumi e laghi ghiacciati. In questa lotta contro il tempo tra colpi di scena e una missione ad alto rischio, l’intrepido autista dovrà fare il possibile per salvare la vita ad alcuni minatori rimasti intrappolati sotto tonnellate di roccia e ghiaccio. Ma durante il suo viaggio scoprirà che ci sono ben altre minacce in agguato e l’instabilità della strada gelata potrebbe essere l’ultimo dei suoi problemi.