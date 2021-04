Mindhunter 3, David Fincher e Netflix in trattative

I fan sembrano aver perso le speranze per la terza stagione di “Mindhunter”. L’ultima parola non è stata però ancora pronunciata. Lo show non risulta ufficialmente cancellato, anche se le dichiarazioni di David Fincher , pronunciate nei mesi precedenti, non hanno lasciato intravedere alcuna sorta di luce in fondo al tunnel.

Stando a quanto riportato dal sito “Small Screen”, però, in questa fase sarebbero in corso delle trattative tra il celebre regista, e curatore della serie, e Netflix. La speranza è che si possa trovare un accordo per una terza stagione, che riesca magari a porre una degna fine alla storia narrata fino a oggi.

Le prime due stagioni sono disponibili sulla piattaforma streaming, visibili anche su Sky Q e NOW. Nel corso degli ultimi anni hanno raccolto un folto pubblico fedele, non bastevole però a giustificare i costi messi a bilancio. Fincher è stato molto chiaro in tal senso.

Non molto tempo fa aveva spiegato: “Si tratta di uno show costoso, per i dati d’ascolto che ha ottenuto. Onestamente penso che potremo realizzarla con un budget inferiore rispetto alla seconda stagione”. A ciò, in seguito, ha aggiunto: “Aveva un pubblico appassionato ma non sono mai stati raggiunti numeri che giustificassero il costo. Non so se ha senso continuare”.

Le prime avvisaglie di problemi all’orizzonte risalgono a gennaio 2020. I contratti di Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv vennero sciolti, ufficialmente a causa degli impegni di Fincher. Lo show è stato poi rinviato a data da destinarsi. Mai cancellato ufficialmente, ad oggi. Non mancano trame lasciate in sospeso e, per quanto complicato coprirle tutte, una terza stagione conclusiva potrebbe concedere ai fan la conclusione che meritano.