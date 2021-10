Napoleone. Nel nome dell’arte, il trailer del docufilm in arrivo

In occasione del bicentenario della morte del celebre politico e generale francese, Nexo Digital porterà sugli schermi cinematografici un documentario che si sofferma sulla passione che Bonaparte nutriva per l'arte. “Arte che Napoleone amava e soprattutto saccheggiava nei paesi conquistati con le armi”, si sente affermare nel trailer da Jeremy Irons. Proprio l'attore Premio Oscar sarà l'eccezionale Cicerone di questa attesissima opera. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo in sala (l'8, 9 e 10 novembre)

Questa attesissima pellicola sarà nelle sale cinematografiche soltanto nelle date dell'8, 9 e 10 novembre 2021 e si soffermerà sulla passione che Bonaparte nutriva per l'arte. “Arte che Napoleone amava e soprattutto saccheggiava nei paesi conquistati con le armi”, si sente affermare nel trailer da Jeremy Irons. Proprio l'attore Premio Oscar sarà l'eccezionale Cicerone di questa opera. Un'opera che, un po' per quello che tratta e un po' per la sua fattura che la rende un vero capolavoro, si rivela essa stessa un'opera d'arte a tutto tondo. Così bella che di certo Napoleone l'avrebbe saccheggiata, c'è da scommetterci...



“Dopo Gesù Cristo, è l’uomo più famoso della storia” sentiamo affermare dalla voce di Jeremy Irons nel video che anticipa ciò che vedremo sul grande schermo.



Prima della morte, in pieno esilio e durante “l’angosciosa deriva di Sant’Elena”, come scrive lo stesso Napoleone nelle sue memorie, il generale francese pensava che i posteri avrebbero nutrito nei suoi confronti una certa ammirazione non soltanto per le battaglie da lui condotte ma anche per aver portato cultura, arte e bellezza al popolo. Per aver creato la scuola pubblica e per quell'idea moderna di museo universale che viene proprio da lui.



Questo particolare aspetto di una figura storica così complessa viene scandagliato nel documentario prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital, in partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia, con media partner Sky Arte e My Movies.



Il docufilm

Il soggetto di "Napoleone. Nel nome dell'arte" è di Didi Gnocchi, che firma la sceneggiatura con Matteo Moneta. A dirigere c'è Giovanni Piscaglia mentre la colonna sonora originale è del compositore e pianista Remo Anzovino.

La soundtrack del film uscirà in tutto il mondo venerdì 5 novembre per Sony Classical e segna la settima collaborazione di Remo Anzovino con il progetto Nexo Soundtracks di Nexo Digital.



Ma non è tutto: oltre alla colonna sonora originale di Remo Anzovino (che già da sola varrebbe il film) ci sarà l'esecuzione, per la prima volta da allora, del brano originale composto per la cerimonia di incoronazione di Napoleone, recentemente riscoperto nell’archivio del Conservatorio di Milano.



Napoleone e la sua passione per l’arte e la cultura

Scrittore mancato, lettore compulsivo, ammiratore dell'arte, Napoleone fu spinto a intraprendere le sue imprese dalla brama di potere e di gloria ma anche dal bisogno di conoscenza e dall'ambizione di associare la sua immagine alle grandi civiltà del passato.

Durante le campagne militari ha promosso ricerche e colossali furti di opere e scavi archeologici, soprattutto in Italia e in Egitto. Da questi scavi e furti nacquero scoperte come quella della Stele di Rosetta e la fondazione dei primi musei pubblici del mondo: il Louvre di Parigi e, sul suo esempio, la Pinacoteca di Brera di Milano. Napoleone (1769-1821) nei territori delle sue conquiste portò riforme scolastiche, rivoluzioni architettoniche e urbanistiche e un nuovo modo di intendere il classicismo: lo Stile Impero, di cui parte integrante è la figura del sovrano, effigiato in busti di marmo, monete e tabacchiere, oppure solo citato attraverso la celebre N.



Punto di partenza del film è l'incoronazione di Napoleone a re d'Italia nel Duomo di Milano il 26 maggio 1805: un momento che sottolinea lo stringente legame con il mondo greco-romano, con quello rinascimentale e persino con l'eredità longobarda, rappresentata dalla Corona Ferrea che Napoleone indossò al culmine della cerimonia.



Per la prima volta da allora, è stato fatto trascrivere, orchestrare ed eseguire in Duomo il Te Deum di Francesco Pollini, composto e suonato appositamente per l’incoronazione e che è stato solo recentemente ritrovato dalla docente del Conservatorio di Milano Licia Sirch tra le carte dell’Archivio di Stato.

Nel film lo ascoltiamo eseguito in prova generale presso la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale e poi nella cattedrale di Milano dall’Orchestra Fondazione “I Pomeriggi Musicali”, diretta da Marco Pace, con il mezzosoprano Giuseppina Bridelli.

E per l’occasione si seguirà anche il restauro del manto indossato quel giorno da Napoleone e degli oggetti cerimoniali che lo accompagnavano, preziosa opera di recupero legata al progetto Restituzioni di Intesa Sanpaolo.



Milano, la città che venne scelta come prima capitale del regno d'Italia, da sempre città di forti simpatie napoleoniche, è luogo fondamentale del film.

Dalla Biblioteca Nazionale Braidense - con il manoscritto autografo de Il cinque maggio di Manzoni e i volumi della Description de l’Egypte - alla Pinacoteca di Brera (che è uno dei fulcri della narrazione), Milano è la grande protagonista di questo docufilm. A partire dalla campagna d’Italia, la penisola fu oggetto di spoliazioni di opere d’arte, ma a Brera fu fondato il primo “museo universale” italiano, un “piccolo Louvre” dove converge il meglio della produzione italiana.

Milano fu centro di ricezione e smistamento di opere, mentre Roma fu il luogo numero uno di “estrazione”, nonché portale attraverso cui riconnettersi ai miti di Alessandro Magno, Augusto e Adriano.



Dal Museo Pio Clementino e dai Musei Capitolini, il film racconta l’odissea delle opere partite per Parigi e tornate a casa, in silenzio, di notte, nel 1816, grazie all’impegno di Canova.



Si tratta di alcune delle opere più importanti della tradizione occidentale: l'Apollo del Belvedere, il Laocoonte, il Galata morente e anche il Bruto capitolino, divenuto a Parigi icona di libertà repubblicana e lotta tirannicida e portato in trionfo nei cortei che celebravano la morte di Robespierre.

Nelle sale del Louvre possiamo approfondire i criteri scientifici ed enciclopedici con cui era organizzata l’esposizione delle opere e ammirare l’incoronazione di Napoleone e Giuseppina di Beauharnais il 2 dicembre 1804, in Notre-Dame, opera monumentale di Jacques-Louis David.