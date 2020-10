Ridley Scott, Joaquin Phoenix sarà Napoleone nel suo nuovo film

Stanley Kubrick ci ha provato per anni, senza successo, a realizzare un film su Napoleone. Ora è la volta di Ridley Scott che ha avuto il via libera da 20th Century tudios per portare al cinema il grande stratega militare e politico francese. A darne notizia è stato Deadline che sul suo sito riporta che il personaggio di Napoleone sarà interpretato da Joaquin Phoenix e chiamerà Kitbag , titolo che rimanda a un detto, che in italiano suona così, “c’è lo staff di un generale nascosto nello zaino (kitbag) di ogni soldato”.

La pellicola si annuncia come una personale lettura sulle origini di Napoleone e la sua repentina e spietata ascesa a imperatore, visto attraverso il prisma della sua ossessiva e spesso volatile relazione con la moglie e unico vero amore, Josephine. L’intenzione della pellicola è quella anche di portare sul grande schermo le famose battaglie di Napoleone, l’inarrestabile ambizione e la sorprendente mente strategica, per un leader militare straordinario e un visionario di guerra.

Non è la prima volta che Ridley Scott sceglie Joaquin Phoenix come attore per uno dei suoi film. Era, infatti, già successo nel 2000 con il Gladiatore in cui Phoenix interpretava l’imperatore Commodo. Il biopic su Napoleone sarà scritto da David Scarpa (Tutti i soldi del mondo) e prodotto dallo stesso Scott stesso insieme a Kevin Walsh. Kitbag dovrebbe essere girato dopo un altro progetto del sempre più impegnato autore britannico, Gucci, con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci, e un cast incredibile composto anche da Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto. Le riprese di questa produzione partiranno in Italia il prossimo marzo 2021, Covid permettendo (qui gli aggiornamenti in tempo reale sulla pandemia)