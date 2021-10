Brittany Murphy, trailer del documentario sulla sua misteriosa morte

È stato diffuso il trailer ufficiale di “What Happened, Brittany Murphy?” , il documentario HBO che uscirà sulla piattaforma streaming il 14 ottobre (il cui servizio per adesso non è disponibile in Italia) che tenta di ricostruire i fatti antecedenti a una delle morti più inquietantemente misteriose di Hollywood.

Non una ma semmai una delle tante ipotesi, dato che la morte di Brittany Murphy ha dato il la a moltissime teorie e a svariati pettegolezzi. E purtroppo, come spesso accade, anche a innumerevoli speculazioni.

A quel punto le indagini - che fino ad allora avevano sospettato che la morte dell'attrice fosse dovuta a un abuso di droga - virarono invece su una causa di tutt'altra natura. Incominciò a essere presa in considerazione la tesi secondo cui a causare i due decessi sarebbe stata una muffa particolare, presente nell'abitazione. Tuttavia le verifiche non hanno trovato alcun riscontro per questa tesi, rimasta dunque solamente un'ipotesi.

Dalle pressioni subite da Brittany Murphy a Hollywood (ricordiamo che la sua silhouette iniziale non era quella che i canoni restrittivi dello showbiz pretendevano, motivo per cui l’attrice dovette sottoporsi a drastiche diete che comportarono altrettanto drastiche perdite di peso) fino alla misteriosa figura del compagno Simon Monjack, il documentario ripercorrerà tante delle tappe che hanno costellato la vita e la carriera dell'artista, fino al tragico epilogo.

“Il nostro documentario vuole mettere a tacere le voci e i gossip”, ha dichiarato Jennifer O’Connell, vicepresidente esecutivo di HBO Max. “Creare un resoconto fondato della vita di Brittany Murphy e della sua improvvisa scomparsa comporta una grande responsabilità. Abbiamo collaborato con un team creativo magistrale per produrre qualcosa di ponderato su una tragedia che è stata per troppo tempo motivo di speculazioni”.

Il documentario di HBO non intende farsi promotore di una o dell’altra teoria ma vuole fare luce su questa misteriosa storia targata Hollywood in maniera totale, prendendo in considerazione ogni elemento. Potete guardare il trailer ufficiale del documentario “What Happened, Brittany Murphy?” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

“L’unica spiegazione logica è che qualcuno abbia somministrato queste sostanze tossiche ai due con un chiaro intento criminale”, questa è stata la sentenza della perizia medica. Invece Angelo Bertolotti in tutti questi anni è sempre stato convinto che ci fosse in atto una cospirazione contro la figlia.

Benché Brittany Murphy sia stata dichiarata morta per cause accidentali, il padre Angelo Bertolotti è stato il primo a liquidare l'ipotesi di un incidente avvenuto casualmente. Secondo lui la figlia, trovata esanime nella propria vasca da bagno dalla madre, sarebbe stata uccisa. Avvelenata.

La morte dell’attrice è stata al centro di svariate teorie, alcune delle quali puntano il dito contro Hollywood, altre contro il governo degli Stati Uniti e altre vs il marito, deceduto cinque mesi dopo di lei nelle stesse identiche circostanze (cause uguali, stesso luogo del ritrovamento del corpo, la casa a Los Angeles intestata a lui in cui la coppia viveva).

La sua body shape e il suo aspetto, infatti, non erano certo quelli dei canoni estetici imposti dallo show business di allora, motivo per cui l'attrice subì parecchie pressioni e dovette sottoporsi a cure dimagranti che la portarono a eccessive perdite di peso.

“Brittany era molto carina ma a Hollywood devi essere come Gwyneth Paltrow”, riporta una delle tante voci che fanno parte di questa testimonianza corale. Il documentario tratterà in maniera dettagliata dei tantissimi problemi che l'artista ha avuto con la propria immagine.

L'inquietante "presagio" del suo film "Ragazze a Beverly Hills"

È incredibile pensare come, al di fuori del set, sia accaduto proprio quello che succede a livello diegetico nella trama del film che la lanciò, ossia il cult movie “Ragazze a Beverly Hills” (titolo originale: Clueless) diretto da Amy Heckerling nel 1995.

In quella pellicola Brittany Murphy interpretava Tai Fraiser, la ragazza “bruttina”, povera e un po’ nerd che arriva in un college esclusivo di Beverly Hills e viene utilizzata dalle ricche Cher e Dionne (interpretate rispettivamente da Alicia Silverstone e Stacey Dash) come “cavia” per una metamorfosi da brutto anatroccolo a cigno. Questo secondo il pensiero delle due protagoniste, che è lo stesso pensiero di quella Hollywood che affonda le radici nella Beverly Hills di Cher e Dionne. Per loro gli anatroccoli che non rispettano i canoni restrittivi e spesso impossibili da raggiungere dei cigni hollywoodianisono da trasformare con la bacchetta magica. O da abbattere, se la bacchetta magica non dovesse funzionare...

A essere l'emblema dei cigni hollywoodiani di cui sopra c'è la sopracitata magrissima, diafanissima e biondissima Gwyneth Paltrow, chiamata in causa anche nel trailer di questo documentario. “Brittany era molto carina ma a Hollywood devi essere come Gwyneth Paltrow”, si sente pronunciare da un intervistato).

Ricordiamo che nel film "Ragazze a Beverly Hills" la metamorfosi di Tai-Brittany incomincia perché Cher viene pungolata nell’orgoglio e invitata a compiere una buona azione. Quest’ultima, a suo avviso, è proprio quella che vedrà la trasformazione di una ragazza normale in ciò che non è, ossia un “mostro” bellissimo ed elegantissimo, creato a propria immagine e somiglianza (di Cher e, in generale, di Hollywood).

Una specie di parabola à la Frankenstein ma in salsa glamour che però, dopo la tragica dipartita di Brittany Murphy, si è rivelato il presagio inquietante di ciò che Hollywood ha fatto a questa ragazza.

Hollywood è stata quella Cher di “Ragazze a Beverly Hills”, quella finta-amica che l’ha snaturata, trasformata secondo i propri dettami estetici e resa irriconoscibile. Agli altri ma soprattutto a se stessa.

Purtroppo una pellicola uscita negli anni ’90 come commedia leggera e godibilissima, apprezzata da intere generazioni di teenager, ha improvvisamente assunto un significato del tutto diverso dopo quel maledetto il 20 dicembre 2009.