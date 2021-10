Film stasera in TV da non perdere giovedì 7 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 7 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Gambit, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Colin Firth e Cameron Diaz in una heist comedy. Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell’uomo più ricco d’Inghilterra.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick in una commedia su cinque coppie in dolce attesa.

Un matrimonio da favola, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Adriano Giannini e Ricky Memphis in una commedia di Carlo Vanzina. Un gruppo di amici si incontra 20 anni dopo per un matrimonio.

Nemici-amici: i promessi soci, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Max Tortora e Antonello Fassari in una commedia. Un ex truffatore e un ex poliziotto si ritrovano a gestire un caso all’apparenza semplice ma in realtà complicato.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il colore nascosto delle cose, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Valeria Golino e Adriano Giannini in un film drammatico. Una donna non vedente entra nella vita di un uomo dal passato tormentato.

Minari, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Film candidato a 6 Premi Oscar, con una vittoria. Una famiglia coreana si trasferisce in America per inseguire una nuova vita.

Il debito, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Helen Mirren in un drama ambientato su due diverse linee temporali. Tre agenti falliscono la cattura di un criminale nazista.

Film di azione da vedere stasera in tv



10 minutes gone, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Bruce Willis e Michael Chiklis in un film d’azione. Dopo una rapina finita male, un malvivente perde 10 minuti di memoria e deve capire chi lo ha incastrato.

Colombiana, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Zoe Saldana in un film d’azione. Una fredda assassina cerca i killer dei suoi genitori.

Shark, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Dopo uno tsunami, in un parcheggio si ritrovano alcuni esseri umani e degli squali bianchi che vogliono ucciderli.

Film western da vedere stasera in tv



Butch Cassidy, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Robert Redford e Paul Newman in un film premiato con 4 Oscar. Due banditi espatriano in Bolivia per un ultimo colpo.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Water Horse – La leggenda degli abissi, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Avventura fantasy dai creatori de “Le cronache di Narnia”. Un bambino fa amicizia con un cavallo acquatico nei pressi di un lago.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Viaggio nell’isola misteriosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Dwayne “The Rock” Johnson e Michael Caine in un film tratto dal romanzo di Jules Verne.

Film horror da vedere stasera in tv



The Vigil – Non ti lascerà andare, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Un giovane ebreo accetta di vegliare su un defunto ma è testimone di eventi soprannaturali.

Film biografico da vedere stasera in tv



Judas and the Black Messiah, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield in un film premiato con 2 Oscar. Un piccolo criminale ricattato dall’FBI si infiltra tra le Pantere Nere per favorire la cattura del leader.

I programmi in chiaro



Fino all’ultimo battito, ore 21:25 su Rai 1



Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi in una fiction. Un primario di cardiochirurgia malato di cuore si mette in cima alla lista per i trapianti a discapito di giovani pazienti.

Giovani e droga, ore 21:20 su Rai 2



Docu-film sulle esperienze di alcuni giovani ospiti della comunità di San Patrignano.

Lui è peggio di me, ore 21:20 su Rai 3



Giorgio Panariello e Marco Giallini conducono uno show con monologhi, interviste, canzoni e gag.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Star in the Star, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce uno show nel quale alcuni VIP devono interpretare artisti italiani e internazionali del passato.

Chicago Med, ore 21:20 su Italia 1



Serie TV spinoff di “Chicago Fire”, ambientata in un ospedale della stessa città.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Sahara – Le avventure di Dirk Pitt, ore 21:30 su TV8



Film con Matthew McConaughey e Penelope Cruz. Un noto esploratore si mette a caccia di un tesoro nel Sahara.

Il contadino cerca moglie, ore 21:25 su Nove



Nuova edizione del reality in cui alcuni contadini dovranno scegliere alcune donne con cui convivere in una fattoria.