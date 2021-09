Film stasera in TV da non perdere giovedì 16 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 16 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ricchi di fantasia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli nella vita clandestina di due amanti che vincono alla lotteria.

Nonno scatenato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Robert De Niro e Zack Efron in una commedia. Un anziano vedovo trascina il nipote in Florida per un viaggio di trasgressione.

Finalmente una favola, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Gerry Scotti in un film natalizio. Una famiglia decide di vivere ottimizzando il budget.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Yalda, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Miglior film straniero al Sundance 2020. Una donna incinta uccide il marito e per evitare l’esecuzione deve partecipare a un talk show.

The libertine, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Johnny Depp protagonista della biografia del Conte di Rochester, scrittore conosciuto per la sua vita dissoluta.

Kinsey, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Liam Neeson nel biopic su Alfred Kinsey, il sessuologo che rivoluzionò l’America bigotta degli anni ’40.

Il palazzo dei viceré, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Gillian Anderson in un dramma storico sulla volontà di indipendenza dell’India contro l’Inghilterra.

The Judge, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Robert Downey Jr. e Robert Duvall in una toccante pellicola nella quale un avvocato scopre che il padre giudice è accusato di omicidio.

Film di azione da vedere stasera in tv



L’ultimo boyscout, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Bruce Willis e Damon Wayans in un action. Un ex agente in disgrazia e un campione di football indagano su un omicidio.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Il rito delle streghe, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Michelle Monaghan e David Duchovny in un teen movie a tema fantasy. Una ragazza bullizzata viene introdotta alle arti magiche.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Lady Driver – Veloce come il vento, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una giovane ribelle parte alla ricerca delle sue radici scoprendosi appassionata alle corse d’auto.

Horizon Bine – Brivido ad alta quota, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Due persone rimangono intrappolate in un piccolo aereo dopo che il pilota ha avuto un infarto in volo.

The Legend of Tarzan, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Pellicola con Margot Robbie e Christoph Waltz. Tarzan è ormai un lord ma viene costretto a tornare nella giungla per affrontare una nuova minaccia.

Film horror da vedere stasera in tv



Doctor sleep, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Sequel di Shining con Ewan McGregor che interpreta un adulto Danny Torrance, costretto a rivivere gli eventi del passato.

Film thriller da vedere stasera in tv



Running with the Devil – La legge del cartello, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Nicolas Cage e Laurence Fishburne in un thriller ispirato a una storia vera. Un boss affida agli uomini più vicini di indagare sulla scomparsa di una partita di droga.

I programmi in chiaro



Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1



Luca Zingaretti è il commissario Montalbano, personaggio creato da Andrea Camilleri e trasportato con successo sul piccolo schermo.

Gli uomini d’oro, ore 21:20 su Rai 2



Fabio De Luigi, Giampaolo Morelli ed Edoardo Leo in una commedia d’azione. Furioso dopo la riforma Dini, un impiegato postale decide di rapinare il portavalori sul quale lavora.

Il verdetto, ore 21:20 su Rai 3



Emma Thompson e Stanley Tucci in un film drammatico. Una giudice interviene su un caso di un minorenne malato di leucemia che necessita trasfusioni.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Star in the Star, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce uno show nel quale alcuni VIP devono interpretare artisti italiani e internazionali del passato.

Chicago Med, ore 21:20 su Italia 1



Serie TV spinoff di “Chicago Fire”, ambientata in un ospedale della stessa città.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

X Factor 2021, ore 21:15 su TV8



Nuova edizione del talent show musicale più famoso al mondo, con Ludovico Tersigni in conduzione.

Hercules – Il Guerriero, ore 21:25 su Nove



Dwayne “The Rock” Johnson in una rivisitazione di Hercules tratta dalla graphic novel della Radical Comics.