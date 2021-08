L'attrice romana, in barca al largo della meravigliosa isola di Ischia, condivide con i suoi follower alcuni scatti sul suo profilo Instagram in cui si mostra in bikini. I post e i commenti

Sabrina Ferilli (FOTO) si conferma ancora una volta icona di bellezza e di stile e lo fa con la naturalezza che la contraddisngue, in maniera del tutto spontanea attraverso i suoi social, per la gioia dei suoi innumerevoli follower che ogni giorno la seguono e con entusiasmo la ringraziano per i suoi post. Tra questi ultimi, gli scatti su Instagram in cui l'attrice si mostra in bikini e consiglia anche interessanti letture di fine estate, quando non vorremmo mai rassegnarci all'arrivo della stagione autunnale. Dunque eccola, nel pieno della sua forma smagliante (impossibile credere che abbia 57 anni, ma tant'è) commentare alcuni momenti di totale relax in barca a Ischia: "Ultimi soli, ma mai da soli🌞".

i commenti ai post

E naturalmente piovono like e commenti, dai fan agli amici, da Mara Venier ad Alessandro Dell'Acqua a Belen Rodriguez, sono i molti a congratularsi con la diva, in particolare la collega Sandra Milo le riserva parole di affetto e ammirazione: "Te lo dissi già che una delle prime cose che notai di te quando venni a vederti al Sistina in Rugantino furono le caviglie, vero? Sempre belle, come tutto il resto. Sono certa che la compagnia non scarseggi... Impensabile che una donna come te stia sola. Chi ti conosce sa quanto sia godibile la tua compagnia ❤️". Oltre a un bikini total black abbinato a un paio di short, Sabrina Ferilli ha indossato un due pezzi a fiori, evergreen dell'estate che non passa mai di moda, così come l'eleganza e il buon gusto di chi lo sa portare come lei.