The Old Way, Nicolas Cage protagonista del western

Nuovo impegno lavorativo all’orizzonte per uno degli artisti più popolari del mondo dorato di Hollywood. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva i dettagli della pellicola che vedrà Nicolas Cage (FOTO) nel suo primo ruolo western.

The Old Way, la produzione approfondimento Willy’s Wonderland, trailer italiano dell'horror con Nicolas Cage muto Nel corso degli anni l’attore statunitense, classe 1964, ha preso parte a film e produzioni di successo internazionale riscuotendo consensi da parte di pubblico e critica. Ora, Nicolas Kim Coppola, questo il nome all’anagrafe, è pronto per una nuova avventura. Infatti, Deadline ha rivelato in esclusiva che l’attore reciterà all’interno del film The Old Way per la regia di Brett Donowho e con la sceneggiatura di Carl W. Lucas.

The Old Way, il ruolo di Nicolas Cage approfondimento Mister Paura presenta "Un conto da regolare", il film con Nicolas Cage Il magazine ha svelato anche i primi dettagli della sinossi: “Nicolas Cage interpreta Colton Briggs, ovvero un ex pistolero che ora gestisce un negozio vivendo tranquillamente con la sua famiglia. Quando una banda di fuorilegge uccide sua moglie a sangue freddo, Briggs ritorna a casa e scopre che il suo mondo è andato in fiamme. L’uomo dissotterra la sua arma e sale in sella con una partner improbabile: sua figlia di dodici anni”.