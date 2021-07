È uscito il video che anticipa le immagini che vedremo nell'originale film dell'orrore in arrivo. Uscirà in Italia on demand a partire dal 12 agosto. Un gioiellino imperdibile che mostra il divo in una veste inedita: totalmente silente e protagonista di un'appassionante "follia cinematografica" che mescola sangue, orrore, musica e comicità. Un vero e proprio cocktail inebriante da gustarsi quest'estate

È stato diffuso dai canali ufficiali di Eagle Pictures il trailer di Willy’s Wonderland, il singolare film horror con protagonista un Nicolas Cage davvero inedito: per tutta la durata della pellicola, infatti, l'attore non proferisce nemmeno una parola.

Il film uscirà in Italia a partire dal 12 agosto on demand, mentre per il 15 settembre è prevista l'uscita in DVD e Blu-Ray.

Si tratta di un gioiellino che delizierà i palati ghiotti dell'horror, non senza aggiungere una succulenta ciliegina di divertimento sulla torta da brivido...



Già dal trailer che anticipa le prime immagini, infatti, è chiaro che la risata vi seppellirà. Oltre allo stesso Nicolas Cage, che seppellirà tutti...

Non si tratta di spoiler, è il trailer medesimo che ci presenta l'attore come il Terminator di turno.

Un viandante misterioso e a dir poco taciturno, così silenzioso da non proferire neanche una parola per tutta la durata del film.



"Tu passi la notte a ripulire questo posto e io ripagherò le riparazioni della tua macchina", questo l'invito a lui rivolto.

Ma ben presto un gruppo di ragazzi avvertirà il viandante: "Sei qui per essere sacrificato". Eppure sembra che lui sia duro d'orecchi...

"I pupazzi sono usciti", avvertono spaventati i ragazzi.



I mostri di questo horror sono infatti pupazzi molto inquietanti ma di fronte al personaggio che interpreta Nicolas Cage non c'è gara: a vincere come il più inquietante del film è senz'altro lui. Infatti si rivelerà proprio il personaggio di Cage la minaccia per i mostri-pupazzi, non viceversa...



"Non è lui a essere intrappolato con loro. Sono loro a essere intrappolati con lui", intuiranno i ragazzi che lo avevano messo in guardia.



Potete vedere il trailer di Willy’s Wonderland nel video in alto, in testa questo articolo.