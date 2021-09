La ragazza di Stillwater, cast e trama del film con Matt Damon

5/10 ©Kika Press

Nel film veste i panni della presunta assassina Allison Baker l’attrice Abigail Breslin. Candidata agli Oscar nel 2007 come miglior attrice non protagonista nella pellicola “Little Miss Sunshine”, oggi vanta la partecipazione in trenta film del grande cinema internazionale e in alcune delle maggiori serie TV americane come “Law and Order”, “NCIS - Unità anticrimine” e “Grey’s Anatomy”.

I migliori film di Abigail Breslin