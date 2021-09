La ragazza di Stillwater, la clip in anteprima del film con Matt Damon

approfondimento

Stillwater, il trailer del nuovo film di Matt Damon

Dal regista vincitore del Premio Oscar, Tom McCarthy (Il Caso Spotlight) arriva in sala dal 9 settembre "La Ragazza di Stillwater", un potente e commovente film drammatico con Matt Damon e Abigail Breslin. Con la figlia condannata in carcere a Marsiglia per un omicidio che sostiene con ogni forza di non aver commesso, Bill Baker, un operaio petrolifero disoccupato, si organizza per farle visite periodiche e portarle provviste e novità. Ma quando Allison (Breslin), la giovane detenuta, presenta l’ipotesi di una nuova pista, il padre se ne fa carico evitando di aggiornare la ragazza. Messo alla prova in una terra straniera, senza parlare la lingua ed essere capace di ambientarsi, Bill fatica a ottenere risultati fino a quando non si imbatte in una donna del posto, con la sua piccola bambina: questo nuovo incontro gli permetterà di scoprire la verità e trovare la prospettiva di una vita che non credeva alla propria portata.