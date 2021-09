Film stasera in TV da non perdere martedì 7 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 7 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



The losers, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Tratto da un fumetto DC, un film d’azione corale con Jeffrey Dean Morgan e Zoe Saldana.

Honest Thief, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Liam Neeson in un film d’azione. Un rapinatore di banche vuole costituirsi per cambiare vita ma un paio di poliziotti corrotti cercano di incastrarlo.

La mummia, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Remake di un iconico film, con Tom Cruise che veste i panni del protagonista nella pellicola.

Film drammatico da vedere stasera in tv



All Eyez On Me, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Film che racconta la storia e il successo del famosissimo rapper Tupac Shakur.

L’insulto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Dramma premiato a Venezia. Una banale lite tra un cristiano libanese e un profugo palestinese degenera in un caso nazionale.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il campeggio dei papà, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Cuba Gooding Jr. è un papà che, incapace di gestire un campeggio per bambini, chiede aiuto al genitore, colonnello dei Marines.

Fratelli d’Italia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Film comico a episodi con Jerry Calà, Christian De Sica e Massimo Boldi con il filo conduttore di un’auto d’epoca.

To Rome with Love, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Woody Allen dirige – tra gli altri – Roberto Benigni, Jesse Eisenberg e Penelope Cruz in un film ambientato a Roma.

Il Ciclone, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Uno dei film più famosi di e con Leonardo Pieraccioni. Un gruppo di ballerini spagnoli trova ospitalità presso una famiglia della campagna toscana.

Film romantico da vedere stasera in tv



Vicino all’orizzonte, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Teen movie ispirato a una storia vera. Due ragazzi sono ostacolati in una relazione da un oscuro segreto.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Godzilla vs Kong, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



I due famosissimi mostri uno contro l’altro ma poi costretti a unire le forze contro un nemico comune.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Ben Affleck è un genio matematico con una personalità ossessiva che si occupa di gestire il patrimonio di grandi criminali.

Film horror da vedere stasera in tv



30 giorni di buio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Josh Hartnett in un horror in cui un gruppo di vampiri semina il panico in un posto in cui per 30 giorni non ci sarà la luce del sole.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Smallfoot: il mio amico delle nevi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Una comunità di yeti fa la scoperta degli esseri umani, specie che credevano in estinzione.

Film biografico da vedere stasera in tv



L’ultimo Vermeer, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Guy Pearce e Claes Bang in un biopic sul pittore Jan Vermeer. Prodotto da Ridley Scott.

I programmi in chiaro



La mia famiglia a soqquadro, ore 21:25 su Rai 1



Un bambino frequenta una classe di figli prevalentemente divorziato e il solido matrimonio dei suoi genitori inizia a diventare un problema!

Festival di Castrocaro 2021, ore 21:20 su Rai 2



Paola Perego conduce la kermesse musicale volta a lanciare nuovi artisti nel panorama italiano.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Gloria, ore 21:20 su Canale 5



Serie tv in un cui una donna scopre i segreti – lavorativi e non – di suo marito.

Buoni o cattivi, ore 21:20 su Italia 1



Veronica Gentili nel racconto di alcuni spaccati del Paese al confine tra bene e male.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

The Undoing – Le verità non dette, ore 21:30 su TV8



Nicole Kidman e Hugh Grant in una serie tv HBO. La vita di una terapista e di un oncologo viene cambiata da un brutale omicidio.

Milano-Palermo, il ritorno, ore 21:25 su Nove

Sequel di “Palermo-Milano, solo andata”. Un contabile della mafia, dopo aver testimoniato contro un clan, esce di prigione dopo 11 anni con il desiderio di cambiare vita e identità.