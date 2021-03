Honest Thief, l'action con Liam Neeson arriva in prima tv su Sky

Arriva in prima assoluta su Sky e Now il secondo film di Mark Williams, Honest Thief, un action all’ultimo respiro con Liam Neeson protagonista (I migliori film di Liam Neeson) . Il film racconta la storia di un rapinatore di banche, deciso a costituirsi per amore, che si ritroverà coinvolto in un violento conflitto con due disonesti agenti dell'FBI. In prima tv lunedì 22 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. E grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema lo vedranno prima di tutti on demand nella sezione extra.

la trama del film

approfondimento

Il protagonista, Tom (Liam Neeson) è un famigerato ladro e un novello romantico. I suoi sentimenti per la sua nuova fiamma Annie (Kate Walsh) lo hanno ispirato a correggere gli sbagli passati e a lasciarsi alle spalle la vita criminale. Sebbene abbia sempre lavorato con integrità e precisione, portando a termine esclusivamente colpi bancari non violenti, non vuole che il suo rapporto con Annie si basi sulle bugie. Così decide di costituirsi all'FBI e di rinunciare all’ingente refurtiva in cambio di un patteggiamento e di un nuovo inizio. Quando chiama l'ufficio dell'FBI di Boston per confessare e fissare un incontro, gli agenti Baker (Robert Patrick) e Meyers (Jeffrey Donovan) lo prendono come uno scherzo. Inviano da lui però i loro subordinati, gli agenti Nivens (Jai Courtney) e Hall (Anthony Ramos). I due giovani agenti rimangono scioccati nello scoprire che Tom diceva sul serio, e vedono la sua refurtiva come un lasciapassare per una vita migliore. Inizia, così, un gioco all’ultimo inseguimento, da una parte una vita migliore e onesta costruita sulle basi dell’amore, dall’altra la ricerca della ricchezza facile e la malafede, in una lotta tra male e bene all’ultimo respiro.