Sky Cinema Collection, è tempo di Tom Cruise Mania

In occasione del suo 59esimo compleanno, arrivano su Sky Cinema Collection 16 film che vedono protagonista il grande attore hollywoodiano. L'appuntamento è da sabato 3 a venerdì 16 luglio: Disponibile anche On Demand sempre dal 3 luglio

Condividi:

Amato, criticato, chiacchieratissimo per via della sua vita sentimentale e per il suo legame con Scientology. Nella sua filmografia ci sono alcuni dei maggiori successi cinematografici degli ultimi decenni, ma anche qualche inciampo. Eppure, nonostante tutto rimane ancora oggi uno dei divi hollywoodiani per eccellenza. Non per niente, Tom Cruise (da sabato 3 a venerdì 16 luglio) sarà il protagonista della nuova Collection “Tom Cruise Mania” con ben 16 film che lo vedono protagonista tra cui i primi 5 capitoli della saga "Mission: Impossible", "Jack Reacher - Punto di non ritorno", "Intervista col vampiro", "Cuori ribelli" e "Minority Report". La collezione TOM CRUISE MANIA è disponibile on demand dal 3 luglio.

I film più importanti di Tom approfondimento Mission: Impossible 7, il Covid ferma le riprese. Contagi sul set Nato il 3 luglio 1962, dopo un tentativo mal riuscito di entrare in seminario, il giovane Tom prova a diventare wrestler ma un incidente domestico mette fine anche alla sua carriera sportiva. Decide così di cominciare a calcare i palcoscenici del teatro scolastico, capendo fin da subito che nella vita avrebbe voluto fare l’attore. Da allora sono trascorsi più di 40 film, tre candidature agli Oscar e anche l’inserimento nella lista degli attori più pagati di Hollywood, segno che quando il destino ci si mette e c’è del talento di mezzo, la strada da percorrere è una sola, ed è quella del successo. Dopo l’inizio con una piccola parte nel film di Franco Zeffirelli del 1981 “Amore senza fine”, Tom Cruise comincia a frequentare il mondo del cinema con ruoli man mano più consistenti, fino a quando nel 1983 non arriva il primo film da protagonista: “Risky Business - Fuori i vecchi… i figli ballano!”, che gli fa ottenere la prima candidatura ai Golden Globe. Grazie al ruolo del giovane Joel prende parte anche a “Legend” di Ridley Scott e, infine, il film che gli cambierà per sempre la vita, “Top Gun”. Poi verranno film epocali come "Rain Man - L'uomo della pioggia" di Barry Levinson (1988) e "Nato il quattro luglio" di Oliver Stone (1989) "Eyes Wide Shut " ultimo film diretto da Stanley Kubrick (1999) in coppia con l'allora moglie Nicole Kidman, "Magnolia" di Paul Thomas Anderson (1999), per cui Cruise ricevette due candidature ai Golden Globe come miglior attore non protagonista. Poi tantissimi successi al botteghino senza dimenticare gli adrenalinici e spettacolari i 6 capitoli della saga di "Mission Impossible".



Quello che vedremo su Sky Cinema Collection approfondimento Sky Cinema Collection, è Nicolas Cage Mania! Tra i film in programmazione segnaliamo: i primi 5 capitoli della saga MISSION: IMPOSSIBLE, ispirata all’omonima serie televisiva ideata da Bruce Geller nel 1966, la saga action vede Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, un membro della IMF (Impossible Mission Force), la speciale sezione segreta della CIA incaricata di svolgere le missioni ritenute più delicate e pericolose; il secondo capitolo che vede Cruise nei panni dell’ex poliziotto dell’esercito nato dalla penna di Lee Child, JACK REACHER - PUNTO DI NON RITORNO; il thriller fantascientifico firmato Steven Spielberg MINORITY REPORT; Steven Spielberg dirige Tom Cruise lo spettacolare remake di un classico della fantascienza LA GUERRA DEI MONDI, in cui torna l’accoppiata Cruise-Spielberg; il fanta-action con Emily Blunt EDGE OF TOMORROW - SENZA DOMANI, tratto da una light novel giapponese; l’horror tratto dal romanzo cult di Anne Rice INTERVISTA COL VAMPIRO con Brad Pitt, Antonio Banderas e una giovanissima Kirsten Dunst; e il romantico CUORI RIBELLI con Nicole Kidman.