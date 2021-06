Sky Cinema Collection, è Nicolas Cage Mania!

Dal 26 giugno al 2 luglio il canale 303 di Sky dedica la sua programmazione a uno dei divi più versatili di Hollywood, capace di passare da commedie romantiche come Stregata alla luna ad action fantasy come Ghost Rider

Per questo, è più che meritata l’attenzione che gli sarà dedicata da sabato 26 giugno a venerdì 2 luglio sul canale 303 di Sky, che per l’occasione cambia volto (come in Face/Off, celebre film che ha per protagonista il nostro eroe) e si trasforma in Sky Cinema Collection – Nicolas Cage Mania .

Del resto non sono tanti, i divi che sono diventati dei bestseller sul digital marketplace Wish, con improbabili pantaloni da tuta che ne riportano le fattezze a figura intera o boxer che lo ripropongono alle prese con alcuni dei suoi ruoli cult.

Pochi attori, a Hollywood, sono versatili come Nicolas Cage , attore in grado di passare in scioltezza dalla commedia romantica all’action puro, magari dedicandosi nel mentre al dramma più intenso, senza per questo perdere mai un briciolo della sua riconoscibilità.

In programmazione ci saranno alcuni dei film più apprezzati dell’attore italoamericano, fra i quali l’adrenalinico Ghost Rider, tratto dall’omonima saga a fumetti della Marvel, e lo spettacolare Con Air, in cui Nic è affiancato da altri due veterani come John Malkovich e John Cusack.



Non possono ovviamente mancare le pellicole più iconiche della sua carriera, come il gigantesco Cuore selvaggio di David Lynch, che lo vede protagonista in coppia con Laura Dern, e Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans.



E siccome Cage non è solo un duro o un divo action, spazio ai sentimenti con la romcom Stregata dalla luna, con una Cher in forma strepitosa, e la commedia “con il cuore” The Family Man, in compagnia di Téa Leoni.



Insomma, c’è davvero un Nicolas Cage per tutti i gusti, ma non solo sul canale 303: tutti i film in programmazione saranno infatti disponibili anche On Demand.